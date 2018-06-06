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Представлена камера с самым быстрым в мире автофокусом
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Представлена камера с самым быстрым в мире автофокусом 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания Sony представила шестое поколение компактной камеры Cyber-shot RX100 VI, которую сам производитель назвал обладателем самого быстрого в мире автофокуса среди компактных моделей с дюймовым датчиком. Камера фокусируется всего за 0,03 секунды, что на 0,02 секунды быстрее, чем модель предыдущего поколения. Новинка получила CMOS-датчик изображения с обратной засветкой разрешением 20,1 мегапикселя. Он скомпонован с памятью DRAM, что позволило повысить скорость обработки, за которую отвечают специализированная БИС и процессор Bionz X. Объектив — стабилизированный Zeiss Vario-Sonnar T* 24-200mm F2.8-F4.5. Камера умеет снимать фото-серии по 24 кадра в секунду и видео в разрешении 4К с 30 кадрами в секунду. Старт продаж новинки назначен на июль. Цена Sony Cyber-shot RX100 VI составляет $1200.
Источник: Sony
Фото: Sony
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