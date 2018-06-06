Как изменилось быстродействие iPhone 5s на iOS 12 beta 1

iPhone 5s на базе iOS 12 beta 1 по скорости работы значительно превосходит аналогичную модель с финальной версией iOS 11.4 на борту. В этом убедился ведущий YouTube-канала iAppleBytes, столкнувший два смартфона под управлением разных итераций операционной системы лицом к лицу.

Стоит ли устанавливать iOS 12 Видео подтверждает слова Крейга Федериги, заявившего на презентации, что обновление сосредоточено на повышении производительности совместимых устройств. Большинство действий на iPhone 5s с iOS 12 beta 1, начиная от загрузки операционной системы до запуска клавиатуры в приложении «Сообщения», совершались с меньшей задержкой, чем на смартфоне с iOS 11.4.

То же самое наблюдается в синтетических тестах. В двух из трех бенчмарков iPhone 5s на базе iOS 12 beta 1 набрал больше баллов, чем экземпляр на базе iOS 11.4. И пусть разница между ними оказалась не слишком велика, факт ее присутствия говорит о большой работе, которую проделали в Купертино

В целом iOS 12 производит очень приятное впечатление. По ощущениям, устройство под управлением даже первой беты работает гораздо более плавно, чем аналогичная модель с iOS 11.4 на борту. В реальных условиях эксплуатации это можно заметить при пролистывании новостной ленты в социальных сетях и в особенности в Instagram.