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Как изменилось быстродействие iPhone 5s на iOS 12 beta 1
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Как изменилось быстродействие iPhone 5s на iOS 12 beta 1 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
iPhone 5s на базе iOS 12 beta 1 по скорости работы значительно превосходит аналогичную модель с финальной версией iOS 11.4 на борту. В этом убедился ведущий YouTube-канала iAppleBytes, столкнувший два смартфона под управлением разных итераций операционной системы лицом к лицу.
Стоит ли устанавливать iOS 12  Видео подтверждает слова Крейга Федериги, заявившего на презентации, что обновление сосредоточено на повышении производительности совместимых устройств. Большинство действий на iPhone 5s с iOS 12 beta 1, начиная от загрузки операционной системы до запуска клавиатуры в приложении «Сообщения», совершались с меньшей задержкой, чем на смартфоне с iOS 11.4.
То же самое наблюдается в синтетических тестах. В двух из трех бенчмарков iPhone 5s на базе iOS 12 beta 1 набрал больше баллов, чем экземпляр на базе iOS 11.4. И пусть разница между ними оказалась не слишком велика, факт ее присутствия говорит о большой работе, которую проделали в Купертино.
В целом iOS 12 производит очень приятное впечатление. По ощущениям, устройство под управлением даже первой беты работает гораздо более плавно, чем аналогичная модель с iOS 11.4 на борту. В реальных условиях эксплуатации это можно заметить при пролистывании новостной ленты в социальных сетях и в особенности в Instagram.
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