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Alcatel 3V за $148 получил 3ГБ/32ГБ памяти, четкий дисплей и двойную камеру
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Alcatel 3V за $148 получил 3ГБ/32ГБ памяти, четкий дисплей и двойную камеру 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Компания Alcatel выпустила свой новый недорогой смартфон. Модель Alcatel 3V мы могли увидеть еще на Consumer Electronics Show (CES) 2018, но теперь эта модель поступает в относительно широкую продажу. Просить за устройство будут примерно $148.
За эти деньги аппарат выглядит вполне прилично. Alcatel 3V получил модный IPS-дисплей формата 18:9 с диагональю 6 дюймов и разрешением 2160 x 1080 пикселей, который закрыт стеклом 2.5D. Работает телефон на чипе MediaTek MT8735A, объем оперативной памяти составляет 3 гигабайта, встроенного накопителя — 32 гигабайта. Также, напомним, есть вариант с 2 гигабайтами оперативки и 16 гигабайтами памяти. Есть слот для карты microSD, который поддерживает накопители до 128 гигабайт.
Сзади стоит двойная камера с основным 16-мегапиксельным сенсором и дополнительным 5-мегапиксельным с поддержкой EIS и PDAF. Также стоит отметить мощную вспышку и сканер отпечатков пальцев ниже. Спереди — 5-мегапиксельная камера с собственной вспышкой. Камеры поддерживают большое количество режимов и эффектов, включая боке, Face Beauty, Social Mode и Instant Collage. Для распознавания лица предусмотрена функция Face Key.
Также Alcatel 3V имеет модули 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v4.2, GPS/ A-GPS, порт Micro-USB 2.0, а также 3,5-мм разъем для подключения наушников. Работает смартфона на системе Android 8.0 Oreo. Емкость аккумулятора — 3000 мАч.
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