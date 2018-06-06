Zotac представила новый мини-ПК ZBOX и компьютер-рюкзак

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания Zotac представила новый мини-ПК серии ZBOX и следущюу версию компьютера-рюкзака Zotac VR GO.

Мини-ПК ZBOX CI660 nano сочетает пассивное охлаждение, процессоры Intel Core восьмого поколения и TDP до 25 Вт. Он оснащён процессором восьмого поколения Intel Core i7-8550U с интегрированной графикой, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 240 ГБ SSD. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, двойной гигабитный Ethernet. Из портов предусмотрены два USB Type-C 3.1, пять USB 3.0, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2.

Носимый компьютер Zotac VR GO 2.0 позиционируется как первый в мире ПК-рюкзак для виртуальной реальности, созданный «с нуля». Он меньше, легче и более удобен для ношения на спине и игр, чем предшественник. Он также получил подсветку Spectra с технологией Addressable RGB (ARGB). В основе лежит процессор восьмого поколения Intel Core i7-8700T, графика NVIDIA GeForse GTX 1070, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 240 ГБ M.2 SSD.

Вес составляет около 4,5 кг. Две литий-ионных батареи на 6000 мАч обеспечивают около 1,5 часа автономной работы. Из портов предусмотрены четыре USB 3.1, два USB 3.0, два HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, гигабитный Ethernet.