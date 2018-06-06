Apple назвала самые красивые приложения года

На конференции WWDC 2018 в Сан-Хосе компания Apple огласила список номинантов на премию Apple Design Award, ежегодно вручаемую разработчикам самых лучших iOS-приложений. В 2018-м в десятку вошла всего одна программа, созданная в США , и целых две, написанные австрийскими программистами.

Почетная награда ADA представляет собой алюминиевый куб со светящимся логотипом Apple. Помимо неё, в этом году победители получат «железные» призы: iMac Pro, MacBook Pro 15-inch, iPad Pro, iPhone X и AirPods.

Пятерка финалистов выглядит так:

Agenda ( Голландия ) — красиво оформленное, минималистичное приложение с мощным поиском, совмещающее в себе функции для создания заметок, календаря и менеджера задач. Тексты предстают в виде хроники: можно планировать будущие события, основываясь на уже прошедших. Имеется возможность прикреплять теги, ссылки и создавать списки.

Bandimal ( Финляндия ) — музыкальная программа для детей. С её помощью ребенок сможет экспериментировать и создавать собственные мелодии, используя в качестве нот анимированных животных.

Calzy 3 ( Индия ) — калькулятор, полностью настраиваемый под потребности пользователя.

iTranslate Converse ( Австрия ) — простой, но мощный переводчик для iPhone и iWatch. Поддерживает 38 языков, работает в офлайне и автоматически распознает язык на ходу.

Triton Sponge (США) — помогает определить, как много крови потерял человек во время хирургической операции. Задействует новейшие технологии Apple, включая платформу машинного обучения Core ML, Core Image и Depth Map (например, может распознать гемостатическую губку, впитывающую кровь).

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