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Apple назвала самые красивые приложения года
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Apple назвала самые красивые приложения года 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На конференции WWDC 2018 в Сан-Хосе компания Apple огласила список номинантов на премию Apple Design Award, ежегодно вручаемую разработчикам самых лучших iOS-приложений. В 2018-м в десятку вошла всего одна программа, созданная в США, и целых две, написанные австрийскими программистами.
Почетная награда ADA представляет собой алюминиевый куб со светящимся логотипом Apple. Помимо неё, в этом году победители получат «железные» призы: iMac Pro, MacBook Pro 15-inch, iPad Pro, iPhone X и AirPods.
Пятерка финалистов выглядит так:
Agenda (Голландия) — красиво оформленное, минималистичное приложение с мощным поиском, совмещающее в себе функции для создания заметок, календаря и менеджера задач. Тексты предстают в виде хроники: можно планировать будущие события, основываясь на уже прошедших. Имеется возможность прикреплять теги, ссылки и создавать списки.
Bandimal (Финляндия) — музыкальная программа для детей. С её помощью ребенок сможет экспериментировать и создавать собственные мелодии, используя в качестве нот анимированных животных.
Calzy 3 (Индия) — калькулятор, полностью настраиваемый под потребности пользователя.
iTranslate Converse (Австрия) — простой, но мощный переводчик для iPhone и iWatch. Поддерживает 38 языков, работает в офлайне и автоматически распознает язык на ходу.
Triton Sponge (США) — помогает определить, как много крови потерял человек во время хирургической операции. Задействует новейшие технологии Apple, включая платформу машинного обучения Core ML, Core Image и Depth Map (например, может распознать гемостатическую губку, впитывающую кровь).
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В десятку также вошли Florence (Австралия) — интерактивная повесть от создателей Monument Valley, головоломка INSIDE (Дания), приключенческая игра Alto's Odyssey (Канада) с поддержкой функции 3D Touch, пазл с фигурами Frost (Австрия) и «интерактивный комикс» Oddmar (Турция).
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