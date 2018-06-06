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Xiaomi Mi 8 раскупили за 37 секунд
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Xiaomi Mi 8 раскупили за 37 секунд 

News.ru 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Вчера в Китае поступил в продажу флагман Xiaomi Mi 8. Большой ажиотаж вокруг смартфона сыграл компании на руку: первую партию аппаратов раскупили всего за 37 секунд. Об этом сообщило издание GSMArena.
Пока неизвестно, сколько именно телефонов было продано, но следующая партия уже готовится поступить на полки магазинов. Это произойдёт 12 июня в 10:00 по местному времени.
Ранее News.ru рассказывал, что флагман получил 6,21-дюймовый дисплей с «монобровью», фронтальную камеру на 20 Мп и основную двойную на 12 Мп. Xiaomi Mi 8 оснащён Snapdragon 845, 6 Гб RAM и 64/128/256 Гб внутренней памяти.
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