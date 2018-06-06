Тест и обзор Eizo FlexScan EV2785-BK: новые горизонты офисного мониторостроения

Качество изображения для использования в паре с офисным ПК отличное: при высоком разрешении 3840х2160 пикселей целых 333 кд/м2 максимальной яркости и приличной шахматной контрастности. От вашего взгляда не ускользнет ни одна точка на картинке. Высокое 4К-разрешение распределяется здесь по почти 27-дюймовой диагонали. В отличие от тех, кто работает с MS Office , 3D-дизайнеры, например, нуждаются в экстремальной точности — а здесь уже набирают преимущество мониторы с отличной плотностью пикселей. Итоги теста Результаты тестирования Eizo FlexScan EV2785-BK Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 1 из 64 Соотношение цена/качество: 58 Качество изображения (50%): 100 Эргономичность (20%): 96.4 Энергопотребление (10%): 85.7 Оснащение (20%): 75.4 Результаты тестирования Поставьте оценку — 93% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Монитор очень хорошо покрывает цветовое пространство sRGB, но, несмотря на 10-битную цветовую дискретизацию, он не является конкурентоспособным при сравнении с мониторами для графики. В этом случае особенное внимание следует обратить на охват цветового пространства Adobe-RGB, чтобы он был по меньшей мере 90%, а EV2785-BK предлагает только 76,2. Из-за того, что максимальная частота обновления изображения равняется 60 Гц, он и в качестве игрового монитора является скорее средненьким. Таким образом, рекомендовать его как универсальное устройство мы не можем. Заменяет док-станцию

У FlexScan EV7285-BK вы не найдете какого-то чрезвычайного разнообразия интерфейсов: два HDMI и один DisplayPort — это стандарт. Благодаря функции «Картинка рядом с картинкой» вы можете отображать сигнал одновременно из нескольких источников — одно изображение слева, другое — справа. Еще одна «плюшка» обеспечивает значительное удобство повседневной работы, так как через порт USB Typ-C вы можете подключить соответствующим образом оснащенный лептоп и заряжать его, а также передавать картинки и данные. Так ваше рабочее место становится почти свободным от кабелей. Только вот Ethernet-порт данный монитор не предлагает. С его помощью вы могли бы и инернет-соединение обеспечивать напрямую через USB и не зависеть от чистого WLAN или еще большего количества проводов. Функциональные возможности скорее средненькие

Eizo FlexScan EV2785-BK блистает оценками в базовых категориях, однако объем функциональных возможностей здесь несколько ограниченный. Помимо режима «Картинка рядом с картинкой» и интегрированного динамика больше никаких особенностей. Тем не менее, монитор можно установить именно так, как вы хотите: он наклоняется, подставка регулируется по высоте, его можно свободно вращать и есть даже функция Pivot. Таким образом, рамка может быть установлена даже вертикально.

В плане уровня энергопотребления никаких сюрпризов мы не обнаружили: с 37 Вт в обычном режиме работы этот монитор является середнячком соответствующей тестовой выборки, а в режиме ожидания он потребляет 0,4 Вт — слегка выше, чем среднее значение по рейтингу. Альтернатива подешевле: LG 27UD58P-B 4К-монитор не обязательно должен быть дорогим: компания LG в лице 27UD58P-B предлагает доступную по цене модель с 27-дюймовой диагональю экрана всего за 25 тыс. рублей. При этом качество изображения очень хорошее и здесь. Но есть некоторые недостатки в области оснащения. Особый интерес данный монитор представляет в сочетании с графическими картами AMD из-за поддержки функции FreeSync, но это дает пользователям не так уж и много, поскольку максимальная частота обновления изображения все равно ограничена 60 Гц.

Читайте также: Выбираем лучший монитор для геймера: 4K, WQHD & Full-HD Тест монитора Eizo ColorEdge CG2730: большой экран для графики Характеристики и результаты тестирования Eizo FlexScan EV2785-BK Соотношение цена/качество 58 Размер диагонали 27 дюймов Соотношение сторон 16:9 Разрешение 3.840 x 2.160 пикселей Время отклика (серый — серый) 5 мс Максимальная яркость 333 кд/м² Максимальный контраст 1610:1 Охват цветового пространства sRGB 98,1% Охват цветового пространства RGB 76,2% Шахматная контрастность 173:1 Максимальный угол обзора (50:1, по вертикали) 73° Максимальный угол обзора (50:1, по горизонтали) 86° Частота кадров (мин/макс) 30Гц / 60Гц Технология изготовления матрицы IPS HDMI 2 порта DisplayPort 1 порт Прочие видеоразъемы Потребляемая мощность в режиме ожидания 0,4 Вт Потребляемая мощность при работе (белый экран) 37 Вт Подставка: регулировка высоты да Подставка: портретный режим да Габариты (ШxВxГ) 610 x 550 x 230 мм Вес 8,2 кг Блок питания внутренний Результаты тестирования Eizo FlexScan EV2785-BK Фото: CHIP, компания-производитель