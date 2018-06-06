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ASUS представила мощный и компактный компьютер, похожий на смарт-динамик
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ASUS представила мощный и компактный компьютер, похожий на смарт-динамик 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Очередной новинкой, привезенной компанией ASUS на выставку Computex 2018, стал настольный персональный компьютер сравнительно компактных габаритов Mini PC ProArt PA90, предназначенный для профессионалов.
Модель получила вертикальный корпус, сильно напоминающий смарт-динамик, внутри которого поместился мощный процессор Intel Core восьмого поколения, видеокарта профессионального уровня NVIDIA Quadro и скоростной накопитель Intel Optane. Производитель отметил, что благодаря продуманности конструкции обеспечивается эффективное охлаждение при низком уровне шума. К сожалению, каких-либо других подробностей о новинке компания пока не сообщила.
Источник: ASUS
Фото: ASUS
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