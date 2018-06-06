ASUS представила мощный и компактный компьютер, похожий на смарт-динамик

Очередной новинкой, привезенной компанией ASUS на выставку Computex 2018, стал настольный персональный компьютер сравнительно компактных габаритов Mini PC ProArt PA90, предназначенный для профессионалов.

Модель получила вертикальный корпус, сильно напоминающий смарт-динамик, внутри которого поместился мощный процессор Intel Core восьмого поколения, видеокарта профессионального уровня NVIDIA Quadro и скоростной накопитель Intel Optane. Производитель отметил, что благодаря продуманности конструкции обеспечивается эффективное охлаждение при низком уровне шума. К сожалению, каких-либо других подробностей о новинке компания пока не сообщила.

Источник: ASUS

Фото: ASUS

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