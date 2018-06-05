Показан официальный рендер смартфона BlackBerry KEY2 

Облик нового бизнес-смартфона BlackBerry KEY2 сегодня перестал быть тайной — в сеть выложен его официальный рендер, позволяющий оценить дизайн со всех сторон. До анонса моноблока осталось всего лишь пара дней.
Если точнее, то новый BlackBerry KEY2 покажут уже 7 июня 2018 года, и это будет смартфон с аппаратной клавиатурой прямо на лицевой панели, под большим сенсорным экраном. Cама клавиатура тоже сенсорная, да еще и с поддержкой жестов, а в кнопку Space у нее встроен сканер отпечатков пальцев, перенесенный сюда с тыльной панели. Стоимость пока не анонсированного BlackBerry KEY2 не сообщается, но, с учетом позиционирования бренда, низкой она уж точно не будет, хотя перед нами и не флагман.
По последним данным, смартфон экипирован ОС Android Oreo, экраном квадратной формы со сравнительно тонкими рамками, 6 Гб оперативной памяти и ROM на 64 гигабайта, и это очень даже неплохо. Вот только процессор в KEY2 используется не самый мощный — Qualcomm 660, что относит сам смартфон к среднему сегменту. Также аппарат получит порт USB-C для зарядки, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac и двойной слот под SIM-карты. Не исключено, что немного позже BlackBerry выпустит полноценный флагман с более мощным процессором.