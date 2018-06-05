Защитное стекло часов No.1 F13 имеет изогнутую форму

Анонсированы умные наручные часы No.1 F13, наделенные защитным стеклом изогнутой формы 2,5D. Для такого рода устройств это большая редкость, и здесь она сочетается с очень герметичным и прочным корпусом.

Как сказано в пресс-релизе, защита часов No.1 F13 от воды сертифицирована по стандарту IP68, так что с ними запросто можно не только принимать душ, но и нырять на глубину до 50 метров. В бонус — защита от ударов, а упомянутое стекло здесь, к слову, сапфировое. Экран No.1 F13 получил диагональ 1 дюйм, и он, как и другие компоненты, работают от батареи емкостью 350 мАч. Часы наделены четырьмя аппаратными кнопками, модулем Bluetooth 4 и ценой в пределах 40 долларов США.