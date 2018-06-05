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Защитное стекло часов No.1 F13 имеет изогнутую форму
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Защитное стекло часов No.1 F13 имеет изогнутую форму 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Анонсированы умные наручные часы No.1 F13, наделенные защитным стеклом изогнутой формы 2,5D. Для такого рода устройств это большая редкость, и здесь она сочетается с очень герметичным и прочным корпусом.
Как сказано в пресс-релизе, защита часов No.1 F13 от воды сертифицирована по стандарту IP68, так что с ними запросто можно не только принимать душ, но и нырять на глубину до 50 метров. В бонус — защита от ударов, а упомянутое стекло здесь, к слову, сапфировое. Экран No.1 F13 получил диагональ 1 дюйм, и он, как и другие компоненты, работают от батареи емкостью 350 мАч. Часы наделены четырьмя аппаратными кнопками, модулем Bluetooth 4 и ценой в пределах 40 долларов США.
F13 могут работать в паре со смартфонами на базе ОС Android от Google и iOS от Apple, и в них встроены шагомер, счетчики калорий и расстояния, контроллеры активности и сна и, самое главное, сенсор сердечного ритма. Все данные, полученные от датчиков, передаются на смартфон в специальное приложение для анализа. На экран No.1 F13 могут выводиться уведомления о звонках и сообщениях. Часы исполнены в спортивном стиле и окрашены в черный цвет, а их продажи начнутся 18 июня этого года.
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