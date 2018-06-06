Deepcool и Gamerstorm представили новинки на Computex 2018

Компания Deepcool сегодня презентовала на выставке Computex 2018 ряд новых продуктов. В их числе оказались три жидкостных RGB-кулера, один воздушный RGB-кулер, линейки корпусов и блоков питания.

CASTLE 240/280RGB — жидкостные кулеры для CPU Новинка представлена в размерах 240 и 280 мм. RGB-светодиоды способны отобразить до 16,7 млн цветов, дополнительно к ним есть 5 эффектом и 36 режимов работы. Для управления используется проводной контроллер, также можно использовать материнскую плату. Последнее, очевидно, только в случае если плата это поддерживает.

Важно отметить, что охлаждающий блок для процессора выполнен из меди. Компания обещает улучшенную циркуляцию тепла и высокую производительность системы.

Жидкостный кулер CAPTAIN 240PRO

Эта модель использует систему автоматической регулировки давления, что позволяет улучшить работу и продлить срок эксплуатации. Отмечается, что в радиаторе жидкость движется только в одном направлении, что повышает эффективность.

Новинка также оснащена RGB-подсветкой, которая использует адресуемый RGB-интерфейс материнской платы для управления. Есть возможность управлять ей и со внешнего контроллера.

Воздушный кулер GAMMAXX GT TGA Ещё одна система охлаждения процессора.

Это более традиционный воздушный блок, который получил один вентилятор, полностью алюминиевые верхние крышки и систему синхронизируемой RGB-подсветки.

Кастомизируемый корпус MATREXX 55/70/75 формата ATX Это серия корпусов с минималистичным дизайном. При этом он включает панели из закалённого стекла и RGB-подсветку. Также отсеки корпуса позволяют гибко расширять конфигурацию.

Поддерживается установка материнских плат вплоть до E-ATX, а также видеокарт до 390 мм.

Блоки питания с мобильными кабелями DQ 650-M/750-M/850-M На выставку привезли также новые блоки питания. Сообщается, что они получили сертификат 80 PLUS Gold и модульные кабели. В схемотехнике БП используют, как утверждается, 100% японские 105℃ конденсаторы. Для охлаждения применяется 120-мм FDB-вентилятор с регулируемой скоростью.

На блоки питания действует 5-летняя гарантия. Стоимость БП как и других компонентов, пока не уточняется.