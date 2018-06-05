#Видео: Первая оценка iOS 12 на разных устройствах

Вчера Apple наконец-то показала нам то, что хотела. Сказать, что мы увидели что-то из ряда вон выходящее, будет большим преувеличением, но тем не менее нам показали как минимум то, под управлением чего в ближайший год будут работать наши смартфоны и планшеты, а именно iOS 12. Мы попробовали разобраться в ней лично.

Список нововведений не такой большой и скорее говорит о том, что систему просто доработали в сторону стабильности. Отчасти это правда, так как iPhone 6, на которой мы ее установили кроме iPhone X и iPad Pro 10.5, работал чуть лучше, чем раньше.

Apple отдельно отметила, что обновление позволит старым смартфонам работать быстрее, чем на iOS 11. Это приятно, так как предыдущие версии iOS не прибавляли скорости старым смартфонам, хотя компания тоже не раз говорила, что работала над этим вопросом. Теперь все иначе, и скорость работы и правда выросла, хоть и незначительно.

Скорость работы и поддерживаемые устройства

Главным нововведением iOS 12 считается не только ускорение работы на старых устройствах, но и ускорение работы в целом. Даже на iPhone X система работает немного быстрее, насколько об этом можно судить по ощущениям.

Кроме этого, поддерживается большое количество старых iPhone и iPad. Так, например, iOS 12 можно установить на iPhone 5s и более новые модели, а также на iPad Air первого поколения.

Скорость работы затронула все штатные приложения. Со сторонними пока сложно сказать, что что-то улучшилось, но хуже не стало, а это уже хорошо.

Сама Apple утверждает, что скорость работы камеры увеличилась до 70 процентов, а клавиатуры — до 50 процентов. При этом работоспособность смартфона под нагрузкой выросла до двух раз. Ждем более поздних версий, когда все должно начать работать еще лучше.

Теперь 32 человека могут быть вместе

Те, кто пользуется фирменным сервисом Apple для звонков и видеосвязи, будут довольны. Теперь в FaceTime могут одновременно общаться до 32 человек.

Можно будет создавать чат самому, а можно присоединяться к уже активному. При этом, когда кто-то начинает говорить, плитка с его изображением становится более крупной и позволяет не запутаться в потоке голосов и картинок.

Кроме этого, FaceTime теперь поддерживает новую функцию, которая называет Memoji. Про нее Apple рассказывала отдельно и посвятила ей добрые 10 минут времени презентации.

Memoji

Многие смеялись над Samsung, когда весной она показала, что ее новые Galaxy S9 теперь могут сканировать лицо и строить мультяшную модель пользователя, которая потом может служить основой для отображения его эмоций на манер уже существовавших тогда Animoji.

Теперь Apple сама решила, что неплохо было бы персонализировать эти рожицы, которые повторяют движения лица пользователя, и придумала Memoji.

Суть заключается в том, что вы создаете рожицу, которую потом можно доработать, изменив некоторые детали внешности. Можно «надеть» очки, поменять цвет кожи и некоторые другие элементы.

Плюс, как было сказано выше, теперь через FaceTime можно общаться при помощи этих самых Memoji, что позволит не только сделать общение чуть более необычным, но и сделает его более приватным.

Animoji

Animoji тоже обновились. Видимо, это стало хорошей традицией для каждой презентации, как добавление новых эмодзи или выпуск новых ремешков для Apple Watch.

Теперь кроме старых персонажей на выбор будут доступны еще коала, тигр, приведение и динозавр. Вопрос — что будет дальше, ведь сомнений в том, что на следующей презентации мы также увидим новые Animoji, нет никаких.

Еще больше дополненной реальности

Тим Кук несколько лет назад сказал, что не верит в виртуальную реальность, но вот дополненная реальность — это совсем другое дело. Это было в то время, когда производители начали массово внедрять именно VR в свои продукты.

Как показала практика, Тим оказался прав, и именно AR сейчас стала более привлекательной, чем VR. Поэтому компания уже второй год с гордостью демонстрирует свои наработки в этой области, и пока получается у нее неплохо.

Теперь дополненная реальность сделала еще один шаг вперед и дала пользователям возможность не просто пользоваться ей по одному, но и делать это вдвоем. Даже играть в AR-игры теперь можно не только самому с собой.

Кроме этого, Apple взяла на себя функции, которые раньше сторонние разработчики пытались реализовать в своих приложениях. Теперь виртуальная линейка доступна среди базовых приложений iOS 12. Проблема лишь в том, что работает она так же посредственно. Если измерять что-то, что находится под углом, или просто плохо освещается, то результат может отличаться от правильного в 5-10 раз.

Это недопустимая погрешность, и поэтому компании еще есть над чем работать, но не стоит забывать, что реализация этого инструмента и правда является очень сложной задачей, поэтому прорыва в ближайшее время ждать вряд ли стоит. Пока только остается перепроверять результат перед тем, как его кому-то отправить. Тем не менее на картинке со стрелками и цифрами смотрится это красиво.

На что расходуется аккумулятор

Еще одной функцией, которая чем-то напоминает гостя, пришедшего из мира Android, будет расширенная информация об использовании аккумулятора. Она позволит проследить не только за тем, насколько каждое приложение посадило батарею, но и сколько работал экран, сколько устройство было активно в режиме блокировки, и даже поставить напоминание о необходимости отложить смартфон, если ты слишком увлекся социальными сетями на ночь.

Объединение уведомлений

Многим знакома ситуация, когда берешь смартфон в руки, и у тебя множество новых уведомлений, которые можно пролистывать бесконечно, но иногда среди них теряется что-то важное. Например, напоминание, звонок или уведомление из другого мессенджера.

Теперь для устранения такой проблемы уведомления можно будет группировать. Данный пункт включается в настройках, а в центре уведомлений они будут отображаться в виде карточек, сложенных стопкой. Это удобно, так как поможет в разы сократить количество элементов в центре уведомлений, а если такая функция не нужна, то ее можно отключить.

Новый режим «Не беспокоить»

Режим «Не беспокоить» тоже претерпел изменения. Теперь его можно активировать на час, до конца дня или до того, как ты покинешь локацию. Например, теперь можно включить его и не переживать о том, что забудешь выключить после концерта, совещания или просто уехав из дома.

Кроме этого, появился режим, который позволяет сделать экран темным в режиме не беспокоить, а при его отключении в ручном режиме смартфон напишет «Доброе утро» или «Добрый день» и покажет некоторую важную с его точки зрения информацию. Например, погоду в этой местности.

Новые возможности фотоальбома

Фотоальбом теперь умеет не только узнавать людей и группировать их для более удобного поиска, но и даже предлагать отправить им фотографии, на которых они изображены.

Кроме этого, теперь фотографии в фотоальбоме искать будет еще проще, а мест, локаций и ситуаций, по которым поиск сможет их определить, станет еще больше. Пока понять, насколько стало лучше, не получилось, но, возможно, в новых версиях прошивки алгоритмы работы будут улучшены, и поиск станет более функциональным.

Новые приложения для iPad

Наконец-то спустя много лет такие приложения, как «Диктофон» и «Акции», добрались и до iPad. Теперь для этого не надо будет устанавливать сторонние приложения. При этом сами приложения еще и доработаны. Например, приложение «Акции» изменилось и на iPhone.

Теперь приложение стало каким-то более биржевым и больше напоминает настоящий инструмент, а не просто приложение ради приложения, которое не менялось уже примерно никогда.

Новости теперь можно читать на русском языке, а сами карточки акций стали более крупными. При этом если открыть конкретную запись, то график смотрится более внушительно и предлагает немного больше информации для трейдеров и просто людей, которые интересуются индексами и котировками.

Обновления не для нас Конечно, не забыла Apple и про приложение «Новости», которое так и не работает в России . Но, кроме этого, были обновлены и некоторые другие фирменные функции, большинство из которых тоже пока так и не добралось до нашей страны.

Так, например, CarPlay теперь поддерживает сторонние навигаторы, а Siri теперь лучше разбирается в спорте. Жаль, что не в нашем.

Зато Siri теперь умеет реагировать на фразы быстрого вызова. То есть теперь не надо говорить «Привет, Siri», после чего задавать свой вопрос, а можно просто сказать «Курс доллара», и ассистент откроет приложение «Акции», в котором вы и сможете посмотреть всю нужную информацию.

Это еще не все изменения в iOS 12. Некоторые еще менее значительны, а некоторые пока не проявили себя. Тем не менее мы продолжаем следить за развитием бета-версий и будем держать вас в курсе самых интересных нововведений.