Летние секреты: как усилить сигнал сотовой связи на даче

Если не принимать во внимание такие достаточно дорогие для дачи варианты интернет-соединения, как спутник и кабель, то, по сути, остается только один выход — мобильная связь. Тут, казалось бы, преград нет: и стоимость вполне доступна во всех регионах России , и смартфоны с планшетами есть у большинства сограждан. Даже если вам необходимо работать на компьютере, это вовсе не препятствие, достаточно настроить точку Wi-Fi-доступа с мобильного устройства, и процесс налажен.

Однако есть такие заповедные уголки страны, куда сигнал вышки просто не дотягивается или, например, чтобы его поймать, необходимо выбраться из того леса, где находится ваше летнее убежище, и подняться на ближайшую горку. Ну или на сосну залезть, тоже вариант.

Сидя на сосне, неудобно смотреть смотреть кино. Да и работать как-то не слишком получается. Так что приходится искать более комфортные варианты, например, средства для усиления сигнала мобильной связи. Их существует не так уж и мало.

Усилитель сигнала

По сути, это внешняя антенна, которая умеет улавливать и усиливать значительно более слабый сигнал сотовой связи, чем обычный мобильный телефон. Тут надо понять, где на вашей даче «ловит» лучше всего, установить в этом месте усилитель — и дело почти сделано. Осталось подключить к антенне ваше устройство: смартфон, ПК или планшет. Для этого вам нужен USB-модем с SIM-картой, а интернет вам раздаст сама антенна — по кабелю или (в более дорогом варианте) по Wi-Fi. Практически любое устройство, обладающее способностью превращать слабый сигнал в более устойчивый, обладает такой характеристикой, как коэффициент усиления. Он измеряется в децибелах. Конечно, чем выше этот параметр, тем дороже устройство, причем чтобы определить, какой уровень усиления необходим именно вам, на глазок не определишь, лучше пригласить специалиста или хотя бы измерить сигнал на вашем устройстве с помощью тестов, о которых мы уже рассказывали.

Хотя, с учетом Закона о Правах потребителя, который позволяет сдать не понравившийся товар в течение двух недель с момент покупки обратно в магазин, проблема перестает быть серьезной. Стоимость такого рода антенны колеблется от 1,5 до 15 тыс. рублей — в зависимости от производителя и функционала.

Важно. Лучше, если у вас все же будет две SIM-карты: одна для интернета, вторая — для разговоров. С помощью антенны неудобно общаться.

Дорогой вариант для сложных случаев — репитер сигнала

Он устроен следующим образом: приемник, который работает как антенна и устанавливается в месте с наилучшим приемом, и излучатель — повторяет пойманный и усиленный антенной сигнал. Таким образом весь ваш дом будет накрыт устойчивым сигналом, который вы сможете принимать так же, как в городской квартире — просто подключившись с любого устройства. Второй плюс — дополнительная SIM-карта такому устройству не нужна. И минусов стоит выделить тот факт, что подобные устройства умеют работать только с одним, максимум, двумя типами сигнала, тогда как, например, смартфон принимает и 2G, и 3G, и LTE. Тут при выборе устройства надо думать, какая конкретно услуга от сотового оператора вам нужнее: интернет или мобильная связь, поскольку 2G плохо ходит в интернет, а LTE пока не умеет звонить. На данный момент оптимальным вариантом являются репитеры, которые усиливают два типа сигнала: и 3, и 4G. Тогда в вашем распоряжении будет и мобильная связь с СМС-ками, и интернет.

Ну и, наверное, самый простой способ, который может сработать для интернета — это встроенный WWAN-модем в ноутбуке. Ему все равно, где вы сидите — на даче или на Гоа (где, кстати, стопроцентное покрытие), он просто цепляет вас к LTE, а учитывая, что длина антенны у него равна длине крышки ноутбука, то сигнал, скорей всего, будет вполне приличным. Ну а голосовая связь приложится, мессенджеры ведь никто не отменял.

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