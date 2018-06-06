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Lenovo представила смарт-часы Watch X с функцией измерения давления
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Lenovo представила смарт-часы Watch X с функцией измерения давления 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
На вчерашнем мероприятии, посвященном релизу Lenovo Z5, Lenovo показала фирменные смарт-часы Watch X. Устройство является логическим продолжением гибридной модели Watch 9, которая вышла ранее в этом году, но отличается от нее OLED-дисплеем и расширенным спектром датчиков слежения за состоянием здоровья.
Производитель не раскрывает точных данных о технических спецификациях Watch X, акцентируя внимание общественности на медицинской составляющей часов. Новинка оснащается барометром, датчиком сердечного ритма с функцией измерения кровяного давления, а также гироскопом, акселерометром и геомагнитным датчиком.
На презентации было заявлено, что от одной подзарядки Lenovo Watch X способны проработать до 45 дней в режиме ожидания. Такой уровень автономности часам обеспечивает аккумулятор емкостью 600 мАч и поддержка энергоэффективного стандарта Bluetooth 5.0, посредством которого устройство подключается к смартфону.
Часы выпускаются в двух цветовых решениях — черным и серебристом — с миланским браслетом и кожаным ремешком стоимостью 47 и 51 доллар соответственно. Кроме того, производитель обещает выпустить в продажу Plus-версию Watch X по цене от 62 долларов. Об отличиях между моделями на презентации, к сожалению, не сообщили.
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