Как восстановить удаленные файлы на Android-смартфоне

Если вы случайно удалили любимый снимок или важный документ, не отчаивайтесь — у вас есть возможность его восстановить.

Восстановление удаленных файлов на Android

Прежде чем приступить к восстановлению удаленных данных, обратите внимание на следующие моменты: Гарантии того, что вы сможете успешно восстановить удаленные файлы, к сожалению, не существует.

Если после случайного удаления файлов вы уже записали в память устройства другую информацию (например, снимали фотографии, перемещали или копировали файлы), то это резко снижает вероятность успешного восстановления удаленных материалов.

После того, как вы случайно удалили нужный файл, лучше не работать со смартфоном, а сразу же начать восстановление, следуя приведенной ниже инструкции.

Восстановить удаленные данные из внутренней памяти гораздо сложнее, чем с карты SD.

Всегда есть вероятность, что ваши данные будут потеряны. Восстановить файлы поможет Recuva

Как только вы заметите, что случайно удалили нужный файл, постарайтесь как можно меньше использовать смартфон. Если поверх удаленных файлов будут записаны другие, то восстановление станет невозможным. Самый большой шанс восстановить удаленные данные будет в том случае, если вы успели сохранить их на SD-карту. Для начала включите на смартфоне режим «в полете», чтобы ни текстовые, ни другие сообщения не могли записаться поверх удаленных файлов.

Скачайте программу Recuva и установите ее на свой компьютер.

Откройте параметры разработчика на своем смартфоне. Для этого перейдите в настройки, в раздел «Информация об устройстве» (он также может называться «Сведения о телефоне»). Кликайте на строку с номером сборки, пока не получите права разработчика.

В разделе «Для разработчиков», который должен появиться на вашем смартфоне после предыдущих действий, включите режим отладки USB.

Подключите смартфон к компьютеру через USB. Запустите Recuva и выберите свое устройство.

Нажмите «Сканировать». Recuva начнет выполнять поиск удаленных файлов, которые можно восстановить.

Установите флажок напротив файлов, которые вы хотите сохранить, и нажмите кнопку «Восстановить». Как защитить себя от случайного удаления файлов Для того чтобы случайно удаленные файлы не исчезли, установите на смартфон программу «Корзина Dumpster». С этим приложением удаленный файл не сразу покинет устройство, а перенесется в так называемую «Корзину». Так вы сможете легко восстановить случайно удаленные файлы.

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