BQ выпустила новый безрамочный смартфон

Российский бренд BQ представил новый бюджетный безрамочный смартфон BQ-5701L Slim. Новинка получила очень яркий экран (470 кд/м2) с IPS-матрицей и диагональю 5,7 дюйма, его разрешение составляет 1440x720 HD+, а формат — 18:9. Экран поддерживает до 10 одновременных касаний.

Отметим использование технологии In-Cell, в рамках которой сенсоры встроены в фильтры цветопередачи под крайним слоем стекла на экране. Это повышает скорость реакции и уменьшает габариты дисплея.

Аппаратной основной новинки стал 4-ядерный процессор MediaTek MT6737H. Он оснащён модемом 4G LTE, а также адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Смартфон получил 2 ГБ оперативной памяти DDR3, 16 ГБ постоянной флеш-памяти плюс слот для Micro SD-карты. Камеры представлены одинарными сенсорами на 13 МП автофокусом и диафрагмой F/2,2 (основная) и 5 МП (фронтальная). Передняя камера умеет улучшать потрет, а также используется для идентификации пользователя с помощью технологии Face Unlock.

Смартфон получил аккумулятор на 3000 мА·ч. По словам производителя, его хватит на 10 дней в режиме ожидания. В качестве операционной системы используется не самая современная Android 7.0. Смартфон можно приобрести на сайте производителя за 8490 рублей. Доступны три цвета: чёрный, серый и розовое золото.