Ещё
BQ выпустила новый безрамочный смартфон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

BQ выпустила новый безрамочный смартфон 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Российский бренд BQ представил новый бюджетный безрамочный смартфон BQ-5701L Slim. Новинка получила очень яркий экран (470 кд/м2) с IPS-матрицей и диагональю 5,7 дюйма, его разрешение составляет 1440x720 HD+, а формат — 18:9. Экран поддерживает до 10 одновременных касаний.
Отметим использование технологии In-Cell, в рамках которой сенсоры встроены в фильтры цветопередачи под крайним слоем стекла на экране. Это повышает скорость реакции и уменьшает габариты дисплея.
Аппаратной основной новинки стал 4-ядерный процессор MediaTek MT6737H. Он оснащён модемом 4G LTE, а также адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Смартфон получил 2 ГБ оперативной памяти DDR3, 16 ГБ постоянной флеш-памяти плюс слот для Micro SD-карты. Камеры представлены одинарными сенсорами на 13 МП автофокусом и диафрагмой F/2,2 (основная) и 5 МП (фронтальная). Передняя камера умеет улучшать потрет, а также используется для идентификации пользователя с помощью технологии Face Unlock.
Смартфон получил аккумулятор на 3000 мА·ч. По словам производителя, его хватит на 10 дней в режиме ожидания. В качестве операционной системы используется не самая современная Android 7.0. Смартфон можно приобрести на сайте производителя за 8490 рублей. Доступны три цвета: чёрный, серый и розовое золото.
Игромания.ру: последние новости
Ноутбук Honor MagicBook получит процессор AMD ASUS на Computex 2018 — часы для здоровья, ИИ в ноутбуках Юбилейный CPU Intel Core i7-8086K будет редким и дорогим
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
США официально обвинили в военных преступлениях
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей191
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности124
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ150
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
00:58
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Общество
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес Другое
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение