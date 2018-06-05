TurboPad 1016: недорогой планшет для повседневных задач

На российском мобильном рынке представлен новый недорогой планшетный компьютер TurboPad 1016 на базе современной ОС Google Android 7 Nougat. Гаджет нацелен на выполнение разного рода повседневных задач как дома, так и в офисе: это может быть просмотр фильмов и потокового видео с YouTube, работа с электронной почтой и документами и, конечно же, видеоигры.

TurboPad 1016 относится к бюджетному по меркам 2018 года сегменту и стоит в районе 100 долларов США, с учетом текущего курса валют. Сегодня этот компьютер у нас на тестировании, и мы готовы проверить, на что он способен.

Упаковка

Компьютер TurboPad 1016 упакован ничуть не хуже, чем планшеты от Apple : коробка выполнена из очень плотного приятного на ощупь картона, нет ни намека на бюджетность. Дизайн упаковки минималистичный, но в то же время яркий — используются светло-синий и белый цвета.

Сверху на коробке есть только тисненый логотип TurboPad, а снизу производитель привел очень детальный перечень характеристик устройства, в мельчайших подробностях. Фотография самого компьютера и список входящих в комплект аксессуаров, к сожалению, отсутствуют, так что базовое впечатление о TurboPad 1016 без распаковки составить не получится.

Комплектация

TurboPad 1016 поставляется с минимально необходимым набором аксессуаров: в коробке найдены дата-кабель и зарядное устройство. Кабель очень плотный, с хорошей оплеткой, а сетевое ЗУ, оснащенное европейской вилкой, выдает напряжение 5 вольт при силе тока 2 ампера, так что при желании его можно использовать и для ускоренной подзарядки смартфонов. Также в коробке с планшетом были обнаружены гарантийный талон и зачем-то сразу две инструкции по эксплуатации — вероятно, это всего лишь случайность. Защитной пленки в комплектации не оказалось, и ее придется приобретать отдельно. Упомянутые инструкции несут в себе базовый набор сведений: описание кнопок и разъемов и краткое перечисление основных подробностей об устройстве на базе Android.

Характеристики

Спецификации компьютера TurboPad 1016 есть на коробке в полном виде, в сокращенном исполнении в инструкции, а также на официальном сайте производителя. Различий в сведениях, описанных в указанных источниках, нет. — экран: 10,1 дюйма, IPS, 1280×800 пикселей; — процессор: MTK MT8735, 4 ядра, 1,1 ГГЦ; — видеокарта: встроенная, Mali-Т720; — память: 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ROM, microSD до 32 Гб; — интерфейсы: microUSB 2.0, microSD, 3,5 миллиметра, 2xSIM; — беспроводные интерфейсы: GSM, 3G, LTE, Bluetooth 4.1, WI-FI 802.11n, GPS, FM; — фотокамеры: фронтальная 0,3 Мп, основная 5 Мп со вспышкой; — аккумулятор: встроенный, 5000 мАч; — прошивка: Google Android 7 Nougat, штатный интерфейс Material UI; — материалы корпуса: пластик; — цвет корпуса: черный; — размеры: 244х166х11 мм; — вес: 520 граммов; — особенности: стереодинамики, функционал телефона.

Из приведенного перечня видно, что среди прочих планшетов в пределах $100 данный экземпляр выделяется наличием поддержки сотовых сетей и сразу двух слотов под SIM-карты. Еще одним конкурентным преимуществом является экран с хорошей матрицей IPS, но об этом позже.

Внешний вид TurboPad 1016 имеет классический дизайн для планшета — безальтернативно-черная лицевая панель с широкими рамками для удобства хвата, полностью черное исполнение тыльной части корпуса и съемная небольшая крышка, скрывающая разъем microSD и оба SIM-слота. Экстерьер компьютера предельно лаконичен, и это ему только в плюс. Внешность TurboPad 1016 оставляет приятное впечатление: полное отсутствие лишних акцентов на корпусе создает ощущение монолитности, ничего не мешает пользоваться устройством. Черный цвет в данном случае не очень маркий, если не считать лицевую панель — на ней, в отличие от задника, остаются следы от каждого прикосновения. Расположение интерфейсов и элементов управления в данном планшете стандартное: если смотреть на экран, то кнопки громкости и включения помещены на правый торец, и здесь же находится утопленная в корпус кнопка принудительной перезагрузки. Нижний и левый торцы не заняты ничем, а сверху можно увидеть разъем для зарядки, вход под наушники и небольшое отверстие микрофона.

Перевернем планшет тыльной стороной к себе и заметим два стереодинамика в верхнем левом и верхнем правом углах панели. По центру, ближе к верхней грани, находится основная фотокамера со светодиодной вспышкой, и здесь же есть упомянутая крышка интерфейсов microSD и 2xSIM. Спереди у компьютера есть лишь экран и едва заметный глазок фронтальной камеры.

Качество сборки Качество исполнения компьютера TurboPad 1016 можно оценить на 4 балла из 5: один балл мы сняли за неплотное прилегание плоскости фронтальной панели к корпусу в одном из углов. Вероятнее всего, это недочет именно нашего экземпляра, но все-таки. В остальном сборка планшета нареканий не вызвала: корпус крепкий, никаких звуков в процессе эксплуатации не издает. Тест на изгиб им проходится без труда.

Эргономика

Ввиду габаритов планшетника сразу оговоримся, что держать его нужно сугубо двумя руками, и все нижесказанное будет относиться именно к такому способу эксплуатации. Для одной руки он крупноват и тяжеловат.

В целом вес TurboPad 1016 ощущается лишь поначалу, потом к нему привыкаешь и перестаешь замечать. Толщина корпуса, несмотря на бюджетность модели, минимальна, что позволяет использовать планшет с подавляющим большинством подставок, в том числе и с держателем для книг.

Все разъемы расположены очень удобно, и даже microUSB для зарядки: если в смартфонах ему положено быть снизу, то в планшетах его место наверху (в ландшафтном положении), и это уже общепринято. Не понравились кнопки включения и громкости: они мелковаты для такого большого планшета, и к ним постоянно приходится тянуться — их надо было слегка увеличить и сместить на пару сантиметров ниже. Сами кнопки легко находятся на ощупь и имеют приятное сопротивление нажатию и ощутимый щелчок. Задняя крышка держится крепко, но при этом снимается без особых усилий. Под ней находятся отдельный слот microSD и расположенные один над другим SIM-слоты. Карта памяти вынимается из разъема без проблем, а вот с SIM-картами приходится повозиться. Расположение динамиков очень удачное: они не закрываются руками ни в портретном, ни в ландшафтном режимах эксплуатации. Основную камеру тоже разместили правильно, однако если держать планшет вертикально, то правая ладонь все же закроет ее. Впрочем, это частный случай.

Экран

В отличие от экранов в других планшетах по цене в районе $100, в TurboPad 1016 используется уже не TN-матрица, а современная IPS. Панели TN отличаются скудными углами обзора и блеклыми цветами, а IPS лишена этих серьезных недостатков.

С углами обзора у экрана TurboPad 1016 полный порядок: инверсии цветов нет, как нет и заливки белым цветом, характерной для недорогих дисплеев. Цветопередача тоже на уровне: можно смотреть фильмы и ролики на Ютубе с уровнем комфорта, сравнимым с просмотром оных на экране хорошего монитора. Разрешение достаточно высокое — отдельных пикселей не видно, все гладко и красиво.

Сенсорный слой обрабатывает сразу 10 одновременных касаний, что приятно удивило нас — обычно планшеты за $100 ограничиваются двумя, максимум пятью касаниями, не больше.

Но у дисплея есть один недочет: ему не хватает яркости, и на солнце он слепнет полностью. И да, после покупки TurboPad 1016 сразу докупите защитную пленку: пластиковая лицевая панель очень быстро покрывается мелкими едва заметными паутинками царапин.

Поскольку TurboPad 1016 можно использовать в качестве планшета и смартфона, протестируем оба эти режима. Разговорного динамика у компьютера нет, и потому здесь всегда используется режим громкой связи, что не всегда удобно — все вокруг будут слышать то, что говорит ваш собеседник, и многим это не понравится. Решается проблема использованием проводной или беспроводной гарнитуры, но в комплекте наушников нет, поэтому в этом формате тестировать планшет не станем. Микрофон очень неплохо отрабатывает во время разговора, хорошо передавая звук голоса. У него нет шумоподавления, но он утоплен в корпус и потому хоть и немного, но все же защищен от ветра. Мелочь, а приятно. Голос собеседника выводится на оба динамика сразу и потому его очень хорошо слышно в помещении на 30% громкости и на улице на 50%. Качество звука при прослушивании музыки и просмотре видео напрямую зависит от уровня громкости: на максимуме динамики начинают активно хрипеть, что не всегда приятно, и потому лучше убавить громкость до 75%: слышно будет так же хорошо, но хрипы пропадут. Динамики хорошо генерируют высокие частоты и за счет толщины корпуса неплохо справляются с нижними, но вот средние частоты почти не ощущаются. В приложениях-плеерах от этого можно избавиться при помощи встроенного в них эквалайзера.

Фотокамеры

Камеры — это, увы, не самая сильная сторона TurboPad 1016, особенно фронтальная. Она установлена здесь просто для того, чтобы была: 0,3 мегапикселя в 2018 году уже почти ни на что не годятся, даже для видеозвонков в Скайпе и других мессенджерах. У фронтальной камеры нет ни автофокуса, ни вспышки.

С основной камерой в планшете все обстоит существенно лучше: есть и фокус, и собственная вспышка, притом очень яркая — она отлично заменит фонарик, если потребуется найти что-либо на неосвещенной местности. Разрешение камеры — 5 Мп, и она делает достаточно неплохие для своего уровня снимки в светлое время суток и в ранних сумерках.

Работа в сотовых сетях и с картами памяти В TurboPad 1016 устанавливались SIM-карты всех четырех операторов связи, включая Tele2 , но устойчивость сигнала мы сравнивать не стали: этот параметр сильно зависит от текущего места дислокации и от настроек ближайших базовых станций. Отметим, что сеть 3G уверенно ловилась в сетях всех операторов, а вот поймать 4G удалось только в Билайн МТС . В режимах разговора и передачи данных никаких проблем в плане подвисаний не наблюдалось. Производителем заявлена поддержка карт памяти microSD до 32 гигабайтов. Тем не менее, планшет успешно распознал карту на 64 Гб, а вот со 128 Гб работать уже отказался.

Программное обеспечение и память

Компьютер работает на практически чистой ОС Android 7 Nougat: установлен стандартный интерфейс Material UI от Google без дополнительных надстроек и оболочек. Главный недостаток ПО: очень много предустановленных сторонних приложений, в том числе и игрушек, половину из которых нельзя удалить обычными средствами, только отключить. Избавиться от них получится только после установки рут-прав, однако сброс на заводские настройки вновь вернет их.

После первой загрузки планшет ощутимо подлагивает из-за скрытых процессов настройки, запущенных самой ОС, но через пару минут тормоза пропадают. У компьютера есть полный доступ к магазину приложений Google Play, а вот встроенное в систему вредоносное ПО отсутствует — проверено антивирусом Dr. Web последней версии с актуальными базами.

Сразу после загрузки пользователю доступно всего 185 Мб оперативной памяти и почти весь объем дисковой подсистемы. ОЗУ явно не хватит для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно, поэтому рут-права и удаление ненужного софта, а также отключение автозагрузки у многих приложений в данном случае являются необходимостью.

Производительность

Ввиду небольшого объема ОЗУ планшет TurboPad 1016 удерживает в памяти либо два легких приложения, либо одно тяжелое: к примеру, при запуске Ютуба все остальные программы из ОЗУ выгружаются. При этом тормозов в приложениях не замечено: потоковое видео в формате 720р загружается без проблем, и переключение между различными его отрезками происходит с почти незаметной задержкой. Возможностей аппаратной части компьютера хватит нетребовательным играм, но вот «Танки» и им подобные тайтлы пойдут только на минимальных настройках графики. В серьезных играх TurboPad 1016 ощутимо греется, равно как и в бенчмарках: AnTuTu на нем не запустился, и потому тестирование было проведено в Geekbench и 3D Mark с пакетом Ice Storm. В Geekbench планшет заработал 438 и 1208 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно, а 3D Mark поставил ему 2871 балл.

Автономная работа В режиме с интернетом по WI-FI TurboPad 1016 живет от батареи 5000 мАч чуть больше суток со средней яркостью экрана и умеренной (повседневной) интенсивностью эксплуатации. Подключение к интернету через сотовые сети снижает автономность до одного светового дня. Восстановление заряда батареи от комплектного ЗУ на 2 ампера занимает в пределах трех часов, и аккумулятор в процессе практически не греется.

Заключение

Планшетный компьютер TurboPad 1016 стоит на момент написания статьи 6700 рублей в официальном интернет-магазине. За эти деньги он может предложить большой экран с хорошим разрешением, сразу два слота под SIM-карты и поддержку сотовых сетей четвертого поколения, что в этом классе встречается крайне редко. Общее впечатление от гаджета положительное, а все те недочеты, которые проявились во время тестирования, вполне можно списать, если еще раз посмотреть на ценник. Для просмотра фильмов, простеньких игрушек и для выхода в интернет по работе или от скуки в любой точке земного шара возможностей TurboPad 1016 хватит с лихвой, а большего от него требовать нет абсолютно никакого смысла. Отличный аппарат за свои деньги!

Плюсы TurboPad 1016 — большой экран; — стереозвук; — поддержка 4G; — хорошая автономность; — два SIM-слота.

Минусы TurboPad 1016 — отсутствие защитной пленки на экране; — предустановленное мусорное ПО; — слабая фронтальная камера.