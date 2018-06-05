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Новая технология вдвое увеличивает автономность ноутбуков
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Новая технология вдвое увеличивает автономность ноутбуков 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Компания Intel анонсировала новую технологию управления питанием для экранов мобильных устройств, позволяющую — при соблюдении определенных условий — вдвое сократить энергопотребление. Такое заявление было сделано на выставке компьютерной электроники Computex 2018, проходящей в Тайбэе.
Потребляемая мощность дисплеев с поддержкой технологии Low Power Display (LPD) не должна превышать 1 ватта, пишет The Verge. Производством таких ЖК-панелей, бережливых к аккумулятору, сейчас заняты Sharp и Innolux.
В Intel утверждают, что LPD позволит удвоить время работы ноутбука или конвертируемого устройства, превращающегося из планшета в лэптоп. К уже вышедшим гаджетам, к сожалению, технология неприменима. Кроме того, в аппарат должна быть установлена графика от Intel, а не Nvidia или AMD.
Чтобы показать LPD в действии, Intel привезла на выставку Dell XPS 13. Как утверждают представители чипмейкера, технология помогла увеличить срок автономной работы ноутбука на 4–8 часов — в зависимости от сценариев его использования.
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