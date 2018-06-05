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6,1-дюймовый iPhone может задержаться до ноября
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6,1-дюймовый iPhone может задержаться до ноября 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
«Условно доступный» iPhone 2018 модельного года, который может оказаться не таким уж доступным решением, рискует не выйти в продажу до ноября, передает деловая южнокорейская газета The Bell. Таким образом смартфон может повторить путь своего предшественника, появившегося в рознице с опозданием почти в два месяца.
Источники The Bell в цепи поставок утверждают, что поставщики Apple столкнулись с перебоями на производстве дисплейных панелей для будущего смартфона. Это связано с тем, полагают собеседники издания, что 6,1-дюймовый iPhone все-таки получит LCD-матрицу, а не OLED, опровергая таким образом предыдущие утечки.
Несмотря на задержку «бюджетного» iPhone, две другие модели выйдут по расписанию, прогнозирует The Bell. Samsung Display, являющаяся основным поставщиком OLED-панелей для смартфонов Apple, способна обеспечить бесперебойные поставки дисплеев, выпуск которых является для нее основной статьей доходов.
Задержка 6,1-дюймового iPhone может оказать негативное влияние на его популярность на рынке. Это доказывает опыт оригинального iPhone X, который к концу 2017 года едва сравнялся по продажам с iPhone 8 и 8 Plus. Впрочем, впоследствии модель наверстала упущенное, став самым продаваемым смартфоном на рынке с долей 35%.
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