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Смартфон Meizu M8c вышел в России
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Смартфон Meizu M8c вышел в России 

Ferra.ru 25 минут назад
Китайская компания Meizu объявила о выпуске смартфона Meizu M8c в России. Он представляет собой бюджетную модели и приходит на смену прошлогоднему M5c. Смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне без выреза экрана в стиле iPhone X.
Он оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, камерами на 13 и 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев не предусмотрен. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3070 мАч.
Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 146,4 х 70 х 8,5 мм, а вес — 140 граммов.
Смартфон Meizu M8c доступен по рекомендованной розничной цене 9 990 рублей. Он предлагается в четырёх расцветках: чёрный, красный, синий и золотистый.
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