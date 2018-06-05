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Samsung открыла в Москве центр исследований в области ИИ
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Samsung открыла в Москве центр исследований в области ИИ 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Москве начал работу центр исследований в области искусственного интеллекта, созданный компанией Samsung. Здесь российские специалисты ведут разработки в области машинного зрения и новых нейросетевых алгоритмов.
Всего таких центров у производителя электроники пять, остальные расположены в Сеуле, Кембридже, Торонто и Кремниевой долине, причем британский и канадский начали работу практически одновременно с российским, в мае. Все они созданы исследовательским подразделением южнокорейской компании, Samsung Research.
Открытие всех этих центров является частью ИИ-стратегии компании — в Samsung амбициозно нацелились на мировое лидерство в области ИИ-разработок и собираются уже к 2020-му году оснащать элементами «машинного разума» все свои новые устройства.
По словам руководителя лаборатории машинного обучения московского ИИ-центра Samsung профессора Дмитрия Ветрова, специалисты сфокусируются на решении научных задач в области машинного зрения и новых алгоритмов машинного обучения. Сфера применения таких разработок — это, в первую очередь, робототехника, а также системы управления для беспилотного транспорта и технологии телеприсутствия.
∎Samsung пообещала сделать всю свою технику «умной»читайте также
Дмитрий Ветров возглавляет и финансируемую Samsung ИИ-лабораторию в Высшей школе экономики — новых специалистов планируют привлекать, в частности, оттуда, а также из других ведущих российских вузов — МГУ, МГТУ им. Баумана, МФТИ и других.
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