Минкомсвязь ждет готовности смартфонов с российской ОС для чиновников до 2019 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК , 5 июня. / ТАСС /. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ( Минкомсвязь ) тестирует смартфоны на базе операционной системы (ОС) Sailfish и ждет ее полной готовности до конца года. Об этом сообщил ТАСС министр связи Константин Носков в кулуарах Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.

"Сейчас тестируем систему на базе ОС Sailfish, она уже разработана, осталось посмотреть на ее функционал. Я думаю, что до конца года будет уже в более-менее боевом режиме", — сказал он, отметив, что поддерживает идею перехода госорганов на смартфоны с отечественной операционной системой.

Операционная система Sailfish принадлежит «Ростелекому», который ранее предложил перевести смартфоны чиновников на эту платформу.

Идет ли речь о переходе всех российских федеральных чиновников на смартфоны на базе Sailfish, Осеевский не уточнял. Он также не пояснил, могут ли попасть госкомпании под это требование.

Российская альтернатива Android

Sailfish Mobile OS Rus — первая отечественная мобильная операционная система, сделана на базе открытой платформы Sailfish (разработана финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia). По мнению разработчиков, устройства на базе Sailfish Mobile OS Rus смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность. ОС может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России , зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного ПО.

В начале марта 2018 года «Ростелеком» получил контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и Sailfish Mobile OS Rus. Компания подписала договоры купли-продажи о приобретении 75% долей в ООО «Открытая мобильная платформа» и 75% долей в ООО «Вотрон». Цена сделки не разглашается по договоренности между сторонами.

"Открытая мобильная платформа" занимается разработкой отечественной мобильной операционный системы Sailfish Mobile OS Rus, которая была создана на базе операционной системы Sailfish. «Вотрон» владеет мажоритарным пакетом акций компании-разработчика Sailfish и мобильных устройств под собственным брендом.