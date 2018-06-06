Обзор всех 62 главных нововведений iOS 12

Обзор всех 62 главных нововведений iOS 12Вот уже идёт второй день тестирования iOS 12. Мы тщательно изучили операционную систему и готовы поделиться с вами всеми изменениями.

1. Крупный шрифт на iPhone X В панели управления на iPhone X увеличился шрифт. Он стал заметно крупнее.

2. Быстрая анимация

Внимания открытия, закрытия и перехода между приложениями стала ощутимо быстрее. Сама операционная система работает также быстрее.

3. Изменённое оформление Настроек

Раздел с настройками немного изменился. Иконки стали более яркими, а некоторые даже перерисовали.

4. Экранное время

Появился раздел со статистикой использования различных приложений. Правда, раздел пока работает далеко не у всех. При нажатии на него меню настроек вылетает.

5. Ярлыки Siri в Spotlight

Теперь под самим поиском появляются рекомендации по наиболее частым совершаемым запросам. Например, написать сообщение.

Кроме того, в этом же разделе отображаются скопированные в буфер сообщения.

6. Настройки Ярлыков Siri

Несмотря на то, что система сама предлагает совершить вам то или иное действие, вы теперь можете эти действия задать вручную в разделе Настройки —> Siri и Поиск.

7. Новые обои

В iOS 12 появились новые обои. Правда, пока изображение лишь одно. Возможно, к релизу что-то изменится.

8. Добавление второго лица

В этой бета-версии в Face ID можно добавить второе лицо. Соответствующий пункт находится в разделе Настройки —> Face ID и код-пароль.

9. Статистика аккумулятора

Теперь в разделе Настройки —> Аккумулятор отображается более подробная статистика использования аккумулятора приложениями.

С помощью графиков вы можете точнее понять, как расходуется энергия.

10. Редизайн Диктофона

Apple полностью перерисовала приложение Диктофон. Теперь программа называет Файлы не временем создания, а адресом, где была сделана запись.

Изменилось и управление аудиозаписями. Теперь их можно промотать на 15 секунд вперёд/назад.

Аудиозаписи не удаляются с первого раза, а переходят в раздел Недавно удаленные.

11. Новое приложение Measure

Появилось приложение Measure для измерения объектов вплоть до сантиметров. Наш обзор на него вы можете почитать здесь.

12. Уровень переехал

Раньше уровень использовался в приложении Компас. Теперь он переехал в программу Measures.

13. Теперь компас показывает высоту над уровнем моря

Для большей точности приложение Компас научилось отображать ваше положение относительно уровня моря.

14. Отключение автообновления системы

В настройках iOS появилась функция автоматического обновления прошивки. Если она включена, то устройство без лишних вопросов будет устанавливать последние версии системы. Теперь её можно отключить.

15. Приложения Диктофон и Акции добрались до iPad

Apple перенесла приложения Диктофон и Акции на iPad. Примечательно, что Акции добрались так же ещё и до Mac.

Жаль только, что Какулятор не завезли.

16. Группировка уведомлений

Теперь уведомления группируются по программам. Достаточно нажать на пак уведомлений для его раскрытия.

17. Более тонкая настройка уведомлений

Теперь каждое уведомление можно настроить отдельно. Прямо в Центре уведомлений.

Можно включить получение уведомлений без звука, либо вовсе их отключить.

18. Жесты iPhone X на iPad

Панель управления теперь вызывается свайпом из правого верхнего угла вниз. Кроме того, возврат на домашний экран с помощью двух свайпов снизу — почти то же самое, что и на iPhone X.

19. Поиск треков Apple Music по словам

Теперь услышанную где-либо песню можно найти, даже не зная ее названия, просто введя запомнившиеся слова прямо в поисковое поле Apple Music. Пока работает криво, но Apple наверняка доработает функцию к релизу системы.

20. Зеркальное отражение в AR-объектах

Теперь объекты дополненной реальности можно оснастить отражающей поверхностью. Например, добавить соответствующий корпус автомобилю.

21. Запись Animoji до 30 секунд

Время записи анимированных эмотиконов увеличилось с 10 секунд до 30. Теперь ещё удобнее создавать анимоджи-караоке.

22. Новые Animoji

Появилось 4 новых анимоджи на iPhone X: призрак, коала, тигр и динозавр.

23. Memoji

Теперь вы можете создать анимоджи по своему образу и подобию. Называются они Memoji.

Есть полная кастомизация, включающая смену цвета кожи, формы лица, глаз, бровей, носа, ушей, волос и так далее.

24. Поддержка RAW-фотографий в приложении Фото

Теперь вы можете просматривать фотографии в RAW-формате прямо во встроенном приложении Фото.

25. Новые языки во встроенном переводчике Siri

Добавилось 50 новых языков, среди которые есть русский.

26. Предупреждение о наличии одинаковых паролей

Система теперь анализирует ваши сохранённые пароли и сообщает о необходимости замены повторяющихся. Одинаковые пароли помечаются восклицательным знаком.

27. Вкладки Safari

Теперь вкладки Safari на iPhone X отображаются так же, как и на iPad. Полным списком.

28. Перемещение курсора без 3D Touch

Раньше вы могли удобно перемещать курсор с помощью усиленного нажатия. С iOS 12 технология 3D Touch больше не нужна.

Просто подержите палец подольше на одном месте, и вы сможете полностью управлять курсоров.

29. Поддержка сторонних менеджеров паролей

Теперь iOS 12 будет анализировать не только встроенный менеджер паролей, но и сторонние. Соответственно, из внешних программ будут также собираться пароли для автозаполнения.

30. Оповещение о погоде на день

Если у вас установлен режим сна, то при пробуждении у вас будет отображаться текущая погода на день.

31. Виджет Apple Music стал чёрным

Кажется, Apple и правда работает над темным режимом интерфейса для iOS. Правда, делает она это постепенно.

Виджет проигрываемой музыки Apple Music окрасился в чёрный цвет.

32. Не беспокоить

Когда вы активируете режим Не беспокоить, экран смартфона становится темнее, а оповещение об уведомлениях окрашивается в чёрный цвет.

33. Live Listen в AirPods

Фирменные наушники Apple смогут заменить многим людям слуховой аппарат. Гаджет будет использовать встроенные микрофоны, чтобы улавливать определенные звуки вокруг и передавать их пользователю.

Это также может пригодиться для разговора в громком людном месте. AirPods будут отсекать все лишние шумы и озвучивать их владельцу только речь собеседника.

34. API для разработчиков для внедрения темной темы

Apple добавила разработчикам опцию для настройки темной темы оформления приложений. Следовательно, темного интерфейсу быть!

35. Новый интерфейс уведомлений в настройках

Теперь уведомления в настройках отображаются немного иначе. Соответствующие иконки были перерисованы.

36. Настройка группировки уведомлений

Вы можете сами настроит группировку уведомлений: автоматически, по программе, либо выключить.

37. Быстрое сканирование QR-кодов

При сильном нажатии на иконку Камеры появилась кнопка для быстрого сканирования QR-кодов.

38. Новые опции Пункта управления

Теперь при создании своего Пункта управления вы можете добавить: Слух, Сканирование QR-кодов и Wallet.

39. 32 пользователя FaceTime

Теперь в FaceTime можно создавать групповые видеозвонки. И в них может принять участие до 32 пользователей.

40. Haptic на iPhone 7 Раньше во время съемки при нажатии на белую кнопку спуска затвора владельцы iPhone 8, 8 Plus и X ощущали некую отдачу.

Теперь эта фишка перебралась и на iPhone 7, 7 Plus.

41. Изменения в Face ID Раньше, если Face ID не удавалось распознать ваше лицо, вам требовалось ввести пароль. Теперь нужно лишь повторно свайпнуть вверх из нижнего края.

42. YouTube работает в фоне

Это не особенность, но приятный баг. Когда смотрите ролик, нажмите на блокировку экрана и затем повторно нажмите быстро ещё раз. YouTube будет работать только в фоновом режиме.

43. Толщина карандаша

В заметках появилась новая опция, с помощью которой можно менять толщину грифеля карандаша.

44. Виджет экранного времени и Акций

Появился виджет приложения Экранное время, отображающий статистику использования iPhone или iPad. Виджет Акций изменился и стал отображать по одному курсу акций на строку.

45. Типы медиафайлов

Теперь в приложении Фото отображаются типы медиафайлов: видео, селфи, портрет, замедленно и так далее. А также отображается из количество.

46. Бар со стикерами переехал

Теперь строка со стикерами отображается над клавиатурой.

47. Фотографии в iMessage

Раньше при нажатии на иконку камеры в приложении Сообщения у вас открывалось небольшое окошко с камерой. Теперь интерфейс увеличился, и камера выводится на весь экран.

48. Анимоджи в камере

Теперь при съемке в iMessage у вас появилась возможность наложить стикеры или анимоджи на экран.

49. У Rechability появилась стрелка

Теперь после свайпа вниз в верхней части экрана отображается стрелка вверх. Она намекает на то, что, проведя по ней, вы можете также вернуть экрану былой вид.

50. Siri научилась включать фонарик

Теперь вы можете попросить Siri включить фонарик. Просто скажите: «Включи фонарик».

51. «Привет, Siri» работает в режиме энергосбережения

Функция «Привет, Siri» теперь работает в режиме экономии энергии.

52. Siri раскрывает пароли

Голосовой ассистент научился отображать сохранённые пароли на случай, если вы их забыли. Просто скажите «Siri, какой у меня пароль для amazon.com (сайт можно поменять)».

53. Настройки аудиозаписей

Теперь вы можете менять настройки аудиозаписей, созданных через Диктофон. Например, изменить качество сжатия.

54. Предложения Siri на заблокированном экране

В настройках появился тумблер, позволяющий включить или выключить предложения Siri на заблокированном экране.

55. Фавиконы в Safari

Включить отображение иконок сайтов в Safari можно в меню Настройки —> Safari —> Показать значки на вкладках.

56. Изменилось отображение артистов в Apple Music

Теперь фотографии артистов уделяется чуть больше места. Появилась кнопка для мгновенного воспроизведения песен исполнителя.

57. «Вам могут понравиться эти статьи» в App Store

В нижней части App Store появился новый подраздел «Вам могут понравиться эти статьи». В нем отображаются прошлые статьи редакции Apple, которые вы ни разу не открывали.

58. Новая анимация Face ID Теперь при сканировании вашего лица изменилась анимация Face ID. Количество совершаемых оборотов снизилось вдвое.

59. Диктовка на сторонних клавиатурах

Раньше функцией диктовки можно было воспользоваться только во встроенной клавиатуре от Apple. Теперь кнопка появилась и на внешних клавиатурах.

60. Разблокировка iPad свайпом

Теперь iPad можно разблокировать свайпом вверх из нижнего края. Наверняка эту фишку уберут и вернут тогда, когда добавят Face ID.

61. Время на iPad переехало в левый край

Ещё один намёк на Face ID?

62. Никакого плеера Apple на сторонних сайтах

Если вы смотрите ролик на каком-нибудь Vimeo, интерфейс веб-плеера сохранится. Больше он не будет заменяться стандартным от Apple.