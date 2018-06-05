Gome выпустила смартфон Fenmmy Note с двойной камерой за $77

После достаточного давнего анонса смартфона U7 с тройной биометрической защитой китайская компания Gome анонсировала новый, очень приятный по ценнику смартфон Gome Fenmmy Note. Аппарат предлагает простой дизайн, двойную камеру с искусственным интеллектом и три варианта защиты. При этом за устройство будут просить всего от $77.

Gome Fenmmy Note сам по себе достаточно большой девайс. Аппарат оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9. Экран не безрамочный, но пространство вокруг дисплея не очень большое (83,4%).

Начинка за свои деньги очень даже ничего. Смартфон работает на 8-ядерном чипе MediaTek Helio P23, объем оперативной памяти в базовой версии составляет 2 гигабайта, встроенного накопителя — 16 гигабайт. Также можно приобрести более производительные варианты с 3ГБ/32ГБ ($108) и 4ГБ/64ГБ ($139).

Сзади у Gome Fenmmy Note стоит двойная камера с датчиками на 13 и 5 мегапикселей с оптимизированными режимами с поддержкой искусственного интеллекта и портретом, фазовым автофокусом и стабилизацией изображения. Спереди — 5-мегапиксельная камера с AI.

Емкость аккумулятора — 3500 мАч, а из коробки смартфон идет с системой GOME OS 3.0 на базе Android 8.1 Oreo. Сзади есть сканер отпечатков пальцев, но также можно разблокировать телефон голосом или с помощью распознавания лица. Купить телефон можно будет с 1 июня в черном, золотистом и голубом цвете.