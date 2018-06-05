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В России создали цифровые термометры с Bluetooth‑связью
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В России создали цифровые термометры с Bluetooth‑связью 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Российские инженеры разработали цифровые термометры, которые измеряют температуру тела практически мгновенно, после чего синхронизируются со смартфоном по беспроводной связи, передает Федеральное агентство новостей.
«Сотрудники научно-производственного объединения «Орион» предприятия «Швабе» создали термометр, который измеряет температуру тела пациента за одну секунду и имеет погрешность всего 0,2 градуса Цельсия. Полученная информация о температуре тела отправляется на смартфон по Bluetooth», — говорится в сообщении.
Специалисты рассказали, что также были разработаны детские термометры двух видов: с дисплеем и без. Оба таких термометра функционируют с мобильным приложением. Установив приложение, родители могут получать данные о температуре тела ребенка в режиме онлайн.
Кроме того, родители могут установить в приложении верхний и нижний уровень температуры, и если температура дойдет до указанного порога, то родителям придет оповещение.
Один из преимуществ новых термометров является их маленький размер. Продажи в России стартуют в третьем квартале текущего года.
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