В рейтинге самых мощных Android-смартфонов сменились лидеры

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал обновленный рейтинг самых производительных смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android, по итогам тестов, проведенных в период с 1 по 31 мая этого года. На этот раз сменилась вся тройка лидеров. Первое место теперь занимает смартфон OnePlus 6, набравший 274 910 баллов.

За ним следует Smartisan R1 с 272 520 баллами. Замыкает тройку лидеров игровой смартфон Xiaomi Black Shark, на счету которого 270 235 баллов. Предыдущие лидеры — Samsung Galaxy S9 и Galaxу S9+ — опустились теперь на четвертое и пятое места соответственно. В их активе 263 218 и 262 571 балл. В десятку также попали Xiaomi Mi Mix 2S, Nubia Red Magic, Huawei Mate 10 Pro и Mate 10, Honor V10.

Источник: AnTuTu

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