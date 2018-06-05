ROG Phone — ASUS показала телефон для настоящих геймеров

Друзья, «Игромания» выехала на Тайвань, на ежегодный Computex. Выставка откроется только завтра, но уже сейчас у нас есть куча новостей. Вчера, 4 мая, состоялась презентация ASUS ROG, на которой компания показала массу новинок, начиная с невероятного роутера Rapture GT-AX11000, который поддерживает 10-Гбитный WiFi и 802.11ad, и заканчивая нереальным игровым телефоном ROG Phone. С него и начнем.

На бумаге это довольно привычный флагман. Внутри — топовый Snapdragon 845, от 6 до 8 ГБ оперативки, до 512 ГБ памяти и 6-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2160х1080. Знакомо? Подождите, дело в деталях и оснастке. Во-первых, процессоры для ROG Phone отборные и разогнаны до 2,96 ГГц против 2,8 ГГц у стандартных версий. Во-вторых, экран держит частоту в 90 Гц, что для AMOLED сегодня рекорд, время отклика у него 1 мс и есть поддержка HDR. Для тех, кто сейчас вспомнил Razer Phone с матрицей на 120 Гц отметим, время отклика у нее в разы больше. Ну и, в-третьих, ASUS добавила кучу игровых фишек.

Начнем с того, что на одной из боковых граней появились скрытые кнопки с ультразвуковым сенсором. Стоят они аккурат под указательными пальцами, как обычные курки и на них можно назначить любое действие с экрана (к примеру, перезарядку, стрельбу). Дальше — порт для зарядки перенесли на центр боковой грани, чтобы во время игры не мешались провода. В комплекте же с аппаратом идет активная система охлаждения, которая похожа на небольшой крэдл со встроенным вентилятором. Зачем? Чтобы телефон не так сильно грелся во время игры. Для этого же, кстати, фирменную зарядку ASUS HyperCharge научили во время игры немного скидывать мощность заряда, чтобы не перегревать телефон.

Собираются вместе с ROG Phone продавать и несколько необычных аксессуаров. Так, к примеру, уже анонсировали крэдл-геймпад с парой джойстиков и привычными кнопками. Еще один крэдл может превратить телефон в подобие Nintendo 3DS. Собственно, это небольшая коробочка с дополнительным дисплеем под большими пальцами. Вставляешь в нее телефон — и получаешь двуэкранную игровую систему. Какие игры будут это поддерживать? На презентации был показан клон PUBG — на верхнем экране он отображает основной геймплей, на нижнем — карту.

Найти в магазинах можно будет и целую россыпь док-станций. Самая простая — для компьютера. Подключаешь ее по USB, вставляешь телефон и вместе с зарядкой получаешь на экране всю основную информацию по своей системе — текущие температуры, напряжения и скорости вентиляторов.

Еще одна док-станция — небольшая коробочка с выходами на HDMI и USB. С ее помощью можно превратить ROG Phone в мини-компьютер. То есть, подключить к нему мониторы, мышку, клавиатуру. Ну и, наконец, третья док-станция — для любителей играть в Android-игры на большом телевизоре. Это небольшой донгл c выходом на HDMI и встроенным модулем WiFi 802.11ad.

Приятно, что при таком наборе функций, телефон оказался еще и очень эргономичным в плане дизайна. По цветовой палитре он напоминает старшие игровые ноутбуки ROG, а на заднюю крышку ему вывели логотип ROG со встроенной RGB-подсветкой, управляемой по знакомой по материнским платам и видеокартам схеме AURA. В жизни выглядит очень круто, только, на наш вкус, лого лучше бы разместили в вертикальной ориентации.

Сколько будет стоить новый телефон и почем будут продавать аксессуары — пока не знаем. Но что касается телефона, то, на наш вкус, его оценят примерно в 50-60 тысяч рублей, что для топового аппарата, да еще и с кучей необычных фишек будет вполне справедливо. О сроках выхода пока ничего не сообщается. Но скорее всего увидим мы этот аппарат ближе к осени.

Помимо телефона ASUS неожиданно представила собственный системы жидкостного охлаждения и блок питания Thor. По последнему пока ничего интересного рассказать не можем. Известно только, что он необычно выглядит, будет выдавать 1200 Вт, а на встроенном дисплее будет отображаться текущее энергопотребление системы. По какой схеме устроен БП — пока не знаем, о ASUS обещает, что с перегревом проблем не будет.

Что же касается, жидкостных система охлаждения, то они выглядят не менее эффектно, чем БП. Яркая RGB-подсветка и встроенный прямо в помпу ЖК-дисплей LiveDash, на котором будет выводиться текущая температура процессора. Всего пока ASUS показала две одели СЖО — Ryujin на 240 и 360 мм и младшую Ryuo на 240 и 120 мм. О ценах пока ничего не сообщается.

Естественно, на ROG-ивенте сообщили и о запуске игровых ноутбуков с матрицами на 144 Гц, тонкими рамками и на базе свежих CoffeLake. О них мы расскажем, когда откроется основная выставка, и мы сможем лично их пощупать без огромной толпы людей.

На этом пока всё. Оставайтесь на связи.