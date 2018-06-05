OPPO F7: программные фишки

Мы продолжаем открытое тестирование смартфона OPPO F7, в рамках которого мы раздали нашим подписчикам 10 смартфонов и вместе с ними изучаем это устройство. В этом выпуске мы обсудим фишки операционной системы, которыми может похвастаться ColorOS 5.0 В предыдущей публикации мы рассказали о том, какое мнение сложилось у участников тестирования в целом о системе. Теперь пришло время обсудить то, на что производитель делает большой упор и над чем провел хорошую работу.

Отличительной чертой фирменной оболочки, построенной на основе Android 8.1 со всеми ее плюсами, является упор на работу с жестами. Они настроены таким образом, чтобы пользователь смог забыть о кнопках, ставших за много лет неотъемлемым атрибутом Android.

Управление жестами — это действительно удобно и подчеркивает приверженность производителя современным тенденциям.

Богданова Василиса, экономист

Хотя некоторые за время открытого тестирования не смогли полноценно оценить данную функцию, но все равно оценили ее перспективность.

Управление жестами пока не привычно, но функция очень интересная.

Живулин Георгий, инженер-конструктор

Производитель не ограничился простым введением режима управления и позволил каждому выбрать тот, который интересен именно ему. Выбрать можно будет из четырех вариантов. В первом будет доступен аналог кнопки возврата, а для его использования свайп вверх надо будет делать в боковых частях экрана. Для вызова недавних задач надо будет сделать свайп вверх от центральной части нижней грани и немного задержать палец. Короткий свайп от этого же места вернет вас на главный экран.

Во втором варианте действий будет меньше. Будут доступны только возврат к главному экрану и вызов многозадачности. В первом случае это свайп от любой точки нижней грани вверх, а во втором то же самое, но с удержанием пальца на экране.

Третий и четвертый вариант больше напоминают классическое управление кнопками, а для работы с ним надо будет делать свайп из тех мест, где традиционно находятся кнопки. Разница между двумя вариантами только в том, с какой стороны будет кнопка возврата назад.

Режим управления жестами удобен в первую очередь в те моменты, когда не хочется занимать место на экране отображаемыми кнопками.

Другие функции операционной системы не менее интересны. Среди них, например, стоит отметить быстрый доступ к возможностям приложений. Реализуется это очень просто, достаточно коснуться иконки приложения и подержать палец на ней чуть дольше, чем обычно. После этого в выпадающем окне можно будет выбрать то, что вы хотите от приложения.

А ещё интерфейс поддерживает долгий тап по иконке приложения, куда разработчики могут поставить запуск приложения с определенным действием. Удобно.

Рубцов Иван, работник ЖД Особенно это удобно в те моменты, когда речь заходит о работе камеры, телефона и сообщений. Вы сможете выбирать, какой снимок сделать, или быстро сохранять контакты и просто вступать в переписку.

Еще одним приятным моментом для многих участников тестирования стало то, как реализован режим разделения экрана. В настройках можно включить специальный жест, а именно свайп тремя пальцами вверх, который и запустит его.

Очень понравилось, как сделан режим разделенного экран, и удобство перехода к нему. Быстрая смена экранов местами тоже очень удобна и позволяет легко достичь требуемого результата.

Живулин Георгий, инженер-конструктор

Также тремя пальцами можно не только вызывать разделение экрана, но и делать скриншоты. Зачастую это бывает удобнее, чем пользоваться традиционным способом с зажатием клавиш, особенно если пользуешься смартфоном не одной рукой.

Создание скриншота свайпом тремя пальцами по экрану — это очень удобно в те моменты, когда пользуешься лежащим на столе смартфоном, не беря его в руки.

Почти все участники нашего открытого тестирования оценили интеллектуальное создание альбомов с распределением материалов не только на фотографии, видео и скриншоты, но и с делением по лицам. Это стало возможно благодаря функциям искусственного интеллекта, доступным в OPPO F7.

Разделение фотографий — это очень удобно, когда надо найти изображение какого-то человека или ситуации, в которой он точно был. Такое встречается и в других смартфонах, но все равно это удобно.

Феклюнин Андрей, строительный бизнес

Конечно, в OPPO F7 есть и другие функции, которые облегчают работу с контентом и повседневными задачами. Но тем не менее участники открытого тестирования не отметили их отдельно, просто сказав, что смартфон обладает почти полным набором того, что нужно для комфортного использования.

Например, для любителей не отвлекаться от игрового процесса предусмотрена функция, которая дает возможность отвечать на уведомления, не сворачивая игру. Если она включена, то для ее активации достаточно в горизонтальной ориентации сделать свайп по экрану с той стороны, где находится вырез. После этого откроется меню с символами, спрятанными в «ушки» экрана. Они позволят сделать скриншот, начать запись экрана, а также вызвать один из мессенджеров в отдельном окне для быстрого ответа на сообщение.

Как видим, ColorOS 5.0 действительно обладает рядом очень интересных функций, но при этом она не перестанет получать обновления и усовершенствования. Поэтому, возможно, в ближайшее время разработчики реализуют еще что-то интересное.

Мы, в свою очередь, продолжаем наш специальный проект и уже совсем скоро обсудим производительность смартфона, уровень его автономности и другие особенности OPPO F7.