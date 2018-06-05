Xiaomi Mi 8 анонсирован официально: Snapdragon 845, «монобровь» и супер-камера

Компания Xiaomi в честь юбилея сегодня анонсировала свой новый флагманский смартфон. Модель Xiaomi Mi 8 стала преемником прошлогоднему Mi 6 и получила, как и положено, топовый процессор Snapdragon 845, прекрасный дисплей и великолепные камеры. Также китайцы выпустили специальное издание этого устройства Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, про которое нужно говорить отдельно.

Xiaomi Mi 8 — это первый смартфон компании, который получил трендовый безрамочный дисплей с «монобровью» сверху и соотношением сторон 18,7:9. Задняя сторона телефона может быть черного, голубого, белого или золотистого цвета и закрыта прочной стеклянной панелью, а рамка сделана из алюминия 7000-series. Габариты — 154,9 x 74,8 x 7,6 мм. При диагонали дисплея 6,21 дюйма аппарат кажется компактным и больше похожим на 5,5-дюймовый обычный аппарат.

Xiaomi Mi 8 получил S-AMOLED дисплей с тонкими рамками и разрешением 2248 x 1080 точек. Дисплей занимает 88,5% всей передней части. Имеется поддержка гаммы DCI-P3, уровень контрастности составляет 60000:1, а яркости — 600 нит.

Выше дисплея располагается так называемая монобровь, в которой установлена 20-мегапиксельная фронталка с апертурой f/2.0 и искусственным интеллектом, динамик и различного типа датчики. Функция Infrared Face Unlock намного лучше распознает лицо пользователя по сравнению с другими телефонами на Android. Но также сзади установлен сканер отпечатков пальцев.

Xiaomi Mi 8, естественно, оснастили процессором Snapdragon 845 и 6 гигабайтами оперативной памяти. В том числе благодаря этому телефон выдает AnTuTu просто невероятные 301 472 балла. Что касается встроенной памяти, то будут продаваться вариант с накопителем на 64, 128 и 256 гигабайт.

Емкость аккумулятора составляет 3400 мАч, а из коробки смарт идет с системой Android 8.1 Oreo и свежим интерфейсом MIUI 10.

Отдельно стоит рассказать про основную камеру Xiaomi Mi 8. Она установлена вертикально и состоит из основной широкоугольной 12-мегапиксельной камеры Sony IMX363 с апертурой f/1.8 и дополнительной 12-мегапиксельной камеры S5K3M3 f/2.4. Двойная камера предлагает 4-осевую оптическую стабилизацию изображения, оптический зум и dual pixel автофокус.

Камера поддерживает искусственный интеллект, определяет сцены для более качественной съемки и автоматической настройки параметров. В известной платформе по мобильной фотографии DxOMark новый флагман Xioami поставил рекорд, заработав 105 баллов по съемке фото и общий результат в 99 пунктов.

Также Xiaomi Mi 8 стал первым в мире смартфоном с более точным модулем dual-GPS. Остальные характеристики Xiaomi Mi 8 включают поддержку dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac NFC и Bluetooth 5.0.

За Xiaomi Mi 8 будут просить следующие деньги:

— 64 GB — $421;

— 128 GB — $468;

— 256 GB — $515.

Предзаказ на новинку стартует уже сегодня. Поставки телефона начнутся с 5 июня.