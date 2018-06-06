Обзор MSI X470 Gaming Pro Carbon AC

В 2017-м году AMD представила архитектуру Zen+, характерную 12-нм технологическим процессом вместо привычного многим 14-нм, и технологиями, необходимым для более высоких частотных характеристик — Precision Boost 2 и XFR2. Вдогонку AMD анонсировала логику Х470 для раскрытия потенциала вышеуказанного. У MSI нашлась материнская плата с этой системной логикой, так что мы не упустили возможности изучить X470 Gaming Pro Carbon AC.

Характеристики:Название: X470 GAMING PRO CARBON ACСокет: AM4Поддерживаемые процессоры: AMD Ryzen, A-серии и AthlonЧипсет: X470Память: 4 x DIMM, до 64 GB, DDR4, до 3466 МГцСлоты расширения: 2 х PCIe 3.0 x16, 1 х PCIe 2.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1Сетевой контроллер: Intel I211ATАудиокодек: 7.1-канальный RealTek ALC1220Порты: 1 × USB 3.1 Type-C, 1 × USB 3.1 Type-A, 4 × USB 3.1 Gen1, 6 × USB 2.0Питание материнской платы: 24 + 8 + 8 pinРазъемы на задней панели: PS/2 Combo Port, DisplayPort, HDMI, Wi-Fi, 2xUSB 2.0, 5xUSB 3.1 Gen1, 1xUSB 3.0 Gen2 Type-C, LAN, Clear CMOS, 5 аудио разъемов, оптический S/PDIFФорм-фактор: ATX (305 x 244 мм) Средняя цена: 14000 рублейКомплектация

В коробке, помимо материнской платы, вы найдете руководство пользователя, мануал по установке кулера, диск с программным обеспечением, стикеры для проводов SATA, брошюру с регистрацией, заглушку на заднюю панель, Y-разветвитель для RGB лент, удлинители для RGB подсветки, антенну Wi-Fi, четыре SATA-кабеля и мостик SLI для видеокарт NVIDIA.

Дизайн и конструкция

Внешность MSI X470 Gaming Pro Carbon AC сложно назвать блистательной: черная плата с декоративными серыми полосами да карбоновая вставка на верхней панели — скромно, но приятно взгляду. Впрочем, если вы ждете от дорогой материнской платы соответствующей внешности, то готовьте носовой платок.

Про конструкторские особенности можно рассказать куда больше интересного. Например, «мамка» имеет четыре DIMM-слота для, разумеется, DDR4, и поддерживает разгон выше 3466 МГц, хотя официально AMD Ryzen второго поколения тянут разгон ОЗУ только до 2667 МГц. Видно, что MSI подсуетились и убили двух зайцев разом. С одной стороны, оверклокерам MSI X470 Gaming Pro Carbon AC будет интересна для экспериментов. С другой же, обычным геймерам модель тоже подойдет, ведь она — долгоиграющая. Впрочем, по субъективным впечатлениям для разгона ОЗУ M7 все равно лучше из-за экранированной шины, улучшенной разводки и заземления на слотах. Понятно, что на SoC будет очень горячо, что плохо, но зато на AMD R7 2700X можно легко получить 4.35 МГц при средней температуре 70°С, что славно.

К слову об оверклокерах, питается MSI X470 Gaming Pro Carbon AC через коннект-схему «24 + 8 + 8». Один из разъемов 8pin по сути выделен именно под нещадный разгон. По соседству расположен RGB 4pin, заточенный понятно под какие цели, а выше, вокруг DIMM-слотов — три 4Pin для вертушек с PWM-регулировкой, USB-разъем для передней панели и коннектор для подсветки Corsair.

С охлаждением все недурственно — два крупных радиатора с оребрением. Увы, тепловых трубок нет. Судя по результатам (55°С разогрев текстолита) MSI в X470 сделали шажок перед по сравнению с X370, но именно шажок, а не рывок. Впрочем, и то хлеб, учитывая проблемы X370 с охлаждением VRM.

Под твердотельные и жесткие диски на MSI X470 Gaming Pro Carbon AC выделено восемь SATA-коннекторов. Как настрадавшийся с топовыми материнками Asus, ответственно заявляю: расположение разъемов чудесное. На правом торце под углом 90° расположено шесть из них, а внизу — оставшиеся два. Также материнки присутствует два разъема M.2. Первый поддерживает PCIe 3.0 x4 2242/2260/2280/22110, а второй — PCIe 2.0 x 4 и SATA-III 2242/2260/2280. С М.2 связан забавный нюанс: верхний разъем имеет дополнительную металлическую пластину с термопрокладкой для (якобы) охлаждения накопителя. Называется технология красиво: M.2 Shield. Реального же прока от ее использования я не увидел — на отвод тепла пластина никак не повлияла.

Тестовый стенд:Процессор: AMD Ryzen 7 2700XМатеринская плата: MSI X470 GAMING PRO CARBON AC;Охлаждение: Cooler Master MasterLiquid ML120L RGBПамять: 16GB Corsair Vengeance RGB 3,000MHz DDR4Видеокарта: GeForce GTX 1070Накопители: 128 Гб SSD Toshiba Блок питания: Cooler Master MasterWatt Lite 700Операционная система: Windows 10 64-bitТесты

Первоначальные испытания я проводил с дефолтными настройками BIOS, профилем ОЗУ «16-17-17-37-CR2» и тактовой частотой процессора 3700 МГц. Из программ были выбраны: AIDA64 Cache & Memory Benchmark (куда же без нее), Cinebench R15, RightMark Audio Analyzer и 3DMark Time Spy.

Заключение

Итак, соответствует ли MSI X470 Gaming Pro Carbon AC немаленькому ценнику? Да, соответствует, если вы планируете не только собрать мощную систему на основе AMD Ryzen 7 2700X и парочки топовых видеокарт, но и планируете разогнать все доступное железо, а также украсить системный блок RGB-подсветкой. Нет, если вам нужна просто «материнка» для игр, способная тянуть условный Battlefield 1 на максимальных настройках.

MSI выпустила очень хорошую железку, но весь спектр ее возможностей понадобится далеко не каждому. Нет, мы не про большое количество актуальных портов и слотов, модуль беспроводной связи или раскрытие потенциала AMD Ryzen 5 и Ryzen 7. Мы про разгон, Steel Armor и RGB 4pin.