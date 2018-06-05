Только эти премиальные беспроводные зарядки стоят своих денег

Только эти премиальные беспроводные зарядки стоят своих денегДва года назад стартап XVIDA запустил кампанию по сбору инвестиций на площадке Kickstarter. Ребята предложили уникальную систему беспроводных зарядок с мобильным креплением.

Идея заключалась в том, чтобы пользователь айфона мог заряжать девайс без проводов в любом месте, где бы не находился. Своего рода система «умной» беспроводной зарядки: для авто, для дома, для офиса.

И у ребят все получилось. Из запланированных $35 000 XVIDA собрал более $77 000. А дальше производство, логистика и продажи пошли.

Зарядки XVIDA добрались и до нас. Расскажем, чем хорош стандарт Qi и насколько удобно пользоваться девайсами словенского стартапа.

Из чего состоит комплект

XVIDA изначально позиционировали свою продукцию как зарядный комплекс. Дизайнера сразу же предусмотрели, что для каждых условий эксплуатации нужна свой тип зарядного устройств.

То есть если вы счастливый обладатель смартфона, который дружит со стандартом Qi Wireless, вам не нужно таскать за собой один и тот же зарядный блок.

У нас на обзоре набор для iPhone X. Весь комплект включает:

чехол для iPhone X с магнитной подложкой

зарядное устройство для автомобиля

настольное зарядное устройство

Теперь остановимся на каждом и разберем девайсы в деталях.

Магнитный чехол XVIDA Magnetic Charging Case

Вряд ли будете спорить, что iPhone X лучше не ронять. А когда речь заходит о беспроводной зарядке, тут от случайного падения шнурок не спасет, нужно магнитное крепление с нормальной силой.

Как раз такой чехол и предлагает XVIDA. На iPhone X он смотрится отлично сразу по нескольким причинам.

Во-первых, чехол очень тонкий и не превращает изящную «десятку» в урода. Во-вторых, выполнен из прорезиненного софт-тач пластика. Наконец, для защиты экрана дизайнеры добавили небольшие бортики по всему периметру чехла.

Если iPhone X и упадет на плоскую поверхность, то приземлится на эти бортики. Экономия в десятку-другую тысяч рублей за дорогостоящий ремонт обеспечена.

А еще этот чехол универсален и совместим с любыми зарядками стандарта Qi. Да, для iPhone 8 и 8 Plus тоже есть варианты.

Цена: 3 990 рублей

Автомобильное зарядное устройство XVIDA Wireless Charging

Использовать силиконовые коврики или крепить смартфон с помощью защелки на дефлектор — прошлый век. Для беспроводной подзарядке в автомобиле XVIDA предлагает отдельное зарядное устройство.

Крепится к нему iPhone в вышеописанном чехле. У держателя зарядника есть поворотное крепление, поэтому смартфон можно поворачивать как в альбомной, так и в портретной ориентации.

Помимо комплектного адаптера с двумя USB-портами, производитель не поскупился и положил крепления для аккуратной прокладки кабеля от прикуривателя к зарядному блоку. Ну, как бы, если стремимся к беспроводному идеалу, значит все должно быть красиво.

Во избежание перегрева, производитель предусмотрел систему активного охлаждения. Во-первых, так iPhone будет быстрее заряжаться за счет адекватной мощности, во-вторых, даже в дикую жару девайс не сгорит. Работает практически бесшумно.

Ставить iPhone X на зарядку — одно удовольствие. Приложил тыльной стороной, щелк и заряд пошел. Единственное, от чего хотелось бы предостеречь покупателя, так это езды по откровенному бездорожью. Сильная тряска легко сбросит айфон с зарядки.

Цена: 5 990 рублей

Настольное беспроводное крепление XVIDA Wireless Charging Desk Stand

Последний девайс из душевного комплекта XVIDA — крепление для стола. Его можно поставить в офисе, на кухне, на рабочем месте.

Подключает к розетке с помощью сетевого кабеля длиной один метр. А дальше остается только приложить iPhone тыльной стороной. Магия беспроводной зарядки в деле!

Кстати, XVIDA Wireless Charging Desk Stand уж очень напоминает фирменный кронштейн от iMac. Именно им и вдохновлялись дизайнеры, поэтому если у вас есть моноблок от Apple , рискуете обрести полную гармонию на рабочем столе.

К слову, несмотря на то, что зарядка беспроводная, заряжает она iPhone почти в два раза быстрее стандартной. Apple есть у кого поучиться.

Цена: 7 490 руб Почему XVIDA можно покупать

Помимо беспроводных зарядок, компания XVIDA успела представить немало оригинальных аксессуаров для мобильных устройств.

Стоят они явно дороже ширпотреба с AliExpress, но и выглядят в руках достойнее. Качественные материалы, полное отсутствие люфтов, скрипов и треска; от пластика и прорезиненных элементов не пахнет дешевизной.

К тому же, на покупке зарядного комплекта XVIDA можно неплохо сэкономить. Взял себе — возьми другу.

💰 АКЦИЯ:

Покупаете два аксессуара: скидка 10%

Покупаете три аксессуара: скидка 20%

Покупаете четыре и более аксессуаров: скидка 30%

XVIDA можно сравнить с добротной тачкой из немецкого автопрома. Казалось бы, корейцы ничуть не хуже, зачем переплачивать? Но понимает это только владелец BMW или Mercedes.

С зарядным комплектом от XVIDA все также. Удовольствие не из дешёвых, но кто понимает — тот понимает.

Хватит теребить провода и тратить деньги на вечно ломающиеся Lightning. Пора получать удовольствие от подзарядки аккумулятора твоего iPhone. В конце концов, не зря же Apple встроила Qi.