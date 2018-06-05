Тест и обзор Huawei P20: как iPhone X, только на Android

Huawei P20 — это младший брат P20 Pro, который на момент проведения тестовых испытаний стоит приблизительно на 15 тыс. рублей дешевле. Кроме того, его корпус немного меньше. Однако в плане производительности топовая новинка 2018 года от Huawei не оплошала. Итоги теста Элегантный внешний вид, высокая производительность и великолепная камера: во время тестирования Huawei P20 зарекомендовал себя как замечательный смартфон без особых недостатков. И хотя на момент проведения теста он оказался достаточно далек от Топ-10 нашего соответствующего рейтинга, однако в рамках премиального сегмента данный аппарат является недорогой альтернативой P20 Pro. Преимущества удобство эксплуатации очень хорошее качество камеры отличное качество дисплея шикарный внешний вид Недостатки отсутствует слот для карт памяти отсутствует 3,5-мм аудио-разъем нет версий с разными объемами памяти Результаты тестирования Huawei P20 Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 18 из 162 Соотношение цена/качество: 62 Производительность и управление (35%): 95.1 Оснащение (25%): 91.3 Аккумулятор (15%): 89.3 Дисплей (15%): 91.3 Фотокамера (10%): 89.7 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 92% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку В P20 работает чип Kirin 970 производителя HiSilicon. Восемь CPU-ядер, четыре из которых ориентированы на мощность, а четыре — на энергоэффективность, работают на тактовой частоте 2,4 ГГц. Им помогают 4 Гбайт оперативной памяти и GPU Mali G72 с двенадцатью вычислительными ядрами. Высокий потенциал производительности в сочетании с «тонким» пользовательским интерфейсом EMUI обеспечивают плавную работу системы — без каких-либо лагов. Встроенный накопитель емкостью 128 Гбайт кажется довольно большим, однако в случае чего расширить его с помощью карты памяти не получится. Кроме того, компания Huawei не предлагает каких-либо других конфигураций памяти. Таким образом, если вам понадобится больше места для видео, фото-архива или оффлайн-музыки, придется воспользоваться либо внешним носителем данных, либо облачным сервисом. Так как Huawei P20 оснащается интерфейсом USB Type-C вместо Micro-USB, ставшие относительно недорогими флешки становятся не самой подходящей опцией.

5,8-дюймовый дисплей занимает почти всю лицевую сторону. Лишь выемка Notch, уже известная всем по iPhone X, разрушает дизайн дисплея, оставляя место для фронтальной камеры, динамика и сенсоров. В обычном режиме эксплуатации слева и справа от выемки располагается информация о мобильной сети, WLAN и другие уведомления. Однако, если кто-то захочет «организовать» что-то вроде классической экранной рамки, отображение черных полосок можно настроить.

Технические характеристики и результаты измерений у IPS-LCD-панели отличные. С разрешением 1080х2244 пикселей при своей диагонали устройство достигает плотности изображения в 429 ppi (pixels per inch). Яркость дисплея (без учета внешнего освещения) в 445 кд/м2 хорошая, хотя заметно уступает рекордным показателям таких конкурентов, например, как iPhone X и iPhone 8 Plus. Помимо этого лабораторные измерения параметров Huawei P20 не выявили никаких недостатков, поэтому на момент подготовки данного отчета мы можем поставить дисплею этого смартфона очень хорошую оценку.

Камера и мобильность

Постепенно в более-менее спокойном Android-мире важнейшими стали не только разница в оснащении и характеристиках дисплеев, но и качества камеры, расположенной на задней стороне смартфона. Особенно сильно это становится заметно, когда речь заходит о топовом сегменте. P20 на торцевой стороне имеет двойную камеру, состоящую из комбинации 12-мегапиксельной RGB-матрицы и 20-мегапиксельной монохромной. Таким образом, теоретически можно получить фотографии с максимальным разрешением 20 Мпикс, но для того, чтобы говорить о хорошем качестве съемки, необходимы хорошие условия освещения. По этой причине сама компания Huawei сделала в настройках стандартным разрешение именно 12 Мпикс. Наши тестовые снимки мы делали с предустановленными производителем настройками, а не в максимально возможном разрешении. Двойная светодионая вспышка обеспечивает достаточное количество искусственного света. В режиме «видеокамера» P20 снимает с максимальным 4K-разрешением. Дополняет сетап фронтальная камера с разрешением в целых 24 Мпикс. Наши эксперты из тестовой лаборатории Chip оценили полученные фотографии как очень хорошие. При проверке аккумулятора P20 на данный момент получает в этом параметре «всего лишь» общую хорошую оценку. Но здесь, разумеется, речь идет о сравнительной характеристике по отношению к другим протестированным нами моделям смартфонов. При этом сами по себе полученные результаты весьма годны для практической эксплуатации. Емкость не без труда заменяемого аккумулятора составляет 3500 мАч, что является скорее средним показателем по сравнению с прямыми Android-конкурентами. Наши замеры выдали очень приличные 10 часов автономной работы в «онлайн»-сценарии, при котором мы задействуем специально разработанный тестовый веб-сайт с интегрированным видео, каждые 90 секунд загружающийся заново. Таким образом мы воспроизводим реалистичный и соответствующий современным трендам сценарий веб-серфинга на смартфоне. Хорошо также, что Huawei включает в комплект поставки P20 блок питания для быстрой зарядки и полноценный процесс восполнения энергетических запасов аккумулятора составляет вполне сносные 2 часа.

Так как P20 вдобавок ко всему заслуживает похвалы своим профилем в 9,1 мм и весом всего в 163 грамма, автономность и мобильность данной модели находятся на высоком уровне.

Альтернатива по сходной цене: Sony Xperia XZ2 Даже если компания Sony при разработке Xperia XZ2 сделала ставку на полнофронтальный дисплей и продолжает использовать классические черные полоски, актуальный флагман японцев является в целом лучшим смартфоном по аналогичной цене. Всеобъемлющее оснащение в совокупности с наличием слота для карт памяти и несколько более хороший дисплей обеспечивают данной модели место в Топ-5 нашего соответствующего рейтинга на момент подготовки статьи с отчетом.

Альтернатива от Apple : iPhone X 64GB

Фанаты Apple для получения модели с примерно такими же характеристиками вынуждены засунуть руку в свой кошелек значительно глубже. Превосходный iPhone X с также нерасширяемыми 64 Гбайт встроенной памяти стоит в большинстве магазинов более чем 1000 евро. Но так как iPhone X благодаря iOS замечательно входит в уже сложившийся мир Apple, целевая аудитория мимо него, так или иначе, пройти не сможет.

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Как выбрать идеальный смартфон? Есть план Характеристики и результаты тестирования Huawei P20 Соотношение цена/качество 62 ОС при тестировании Android 8.1 с EMUI 8 Актуальная ОС Android 8.1 Планируется ли обновление ОС нет данных Магазин приложений Вес 163 г. Длина x Ширина 149 x 72 мм; Толщина 9,1 мм; Экспертная оценка дизайна отлично Экспертная оценка скорости работы очень хорошо Скорость загрузки: PDF 800 Кбайт по WLAN 1,6 с Скорость загрузки: главная chip.de по WLAN 0,4 с Скорость загрузки: тестовая таблица chip.de по WLAN 6,1 с Качество звука (громкая связь) очень хорошо Процессор HiSilicon Kirin 970 Архитектура процессора Частота CPU 2.400 МГц Количество ядер CPU 4+4 Объем оперативной памяти 4,0 Гбайт Аккумулятор: емкость 3.500 мА·ч Аккумулятор: легко извлекаемый — Аккумулятор: время серфинга 10:07 ч:мин Аккумулятор: время зарядки 2:01 ч:мин Функция быстрой зарядки да ЗУ и кабель быстрой зарядки в комлекте Аккумулятор: время разрядки / время зарядки 5,0 Функция беспроводной зарядки — WLAN 802.11 n, ac Voice over LTE LTE: частоты 800, 1.800, 2.600 МГц LTE: Cat. 4 до 150 Мбит/с LTE: Cat. 6 до 300 Мбит/с LTE: Cat. 9 до 450 Мбит/с LTE: Cat. 12 до 600 Мбит/с Экран: тип LCD Экран: диагональ 5,8 дюйма Экран: размер в мм 64 x 133 мм; Экран: разрешение 1.080 x 2.244 пикселей Экран: плотность точек 429 ppi Экран: макс. яркость в темном помещении 444,8 кд/м² Экран: шахматная контрастность в светлом помещении 48:1 Экран: шахматная контрастность в темном помещении 139:1 Камера: разрешение 19,7 Мпикс Камера: измеренное разрешение 1.412 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков очень хорошо Камера: шумы VN1 1,1 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние 4,0 мм; Камера: минимальная дистанция съемки 7 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом 0,84 с Камера: оптический стабилизатор — Камера: автофокус да Камера: вспышка Двойная LED, LED Разрешение видео 3.840 x 2.160 пикселей Фронтальная камера: разрешение 11,8 Мпикс LED-индикатор да (многоцветный) Радиоприемник — Тип SIM-карты Nano-SIM Dual SIM да Защиты от пыли и влаги (сертификат IP) — Сканер отпечатков пальцев Доступная пользователю память 111,0 Гбайт Слот для карт памяти — Разъем USB Type-C-USB 3.1 Bluetooth 4.2 NFC да Выход для наушников -; HD Voice да SAR 0,76 Вт/кг Версия прошивки при тестировании 8.1.0.106 Дата теста 2018-03-21 Результаты тестирования Huawei P20 Фото: Компании-производители