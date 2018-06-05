Премиальный ноутбук ASUS ZenBook Pro оснастили 5,5-дюймовым тачскрином вместо тачпада

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания представила ASUS представила новую линейку ноутбуков ASUS ZenBook Pro. Их главной особенностью стал ScreenPad — сенсорный экран, установленный на месте традиционного тачпада.

Super IPS+дисплей ScreenPad обладает диагональ 5,5 дюйма и разрешением Full HD (1920 x 1080). Он поддерживает распознавание жестов до четырёх пальцев одновременно.

На данный момент в серии представлены две модели — ASUS ZenBook Pro 15 (модельный номер UX580GE) и ZenBook Pro 14 (модельный номер UX480).

ZenBook Pro 15 оснащается 15,6-дюймовым дисплеем, опционально сенсорным, с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) или Full HD (1920 x 1080), процессорами до Intel Core i9 восьмого поколения, графикой до NVIDIA GeForce GTX 1050, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на твердотельном накопителей с интерфейсом PCIe 3.0. Из портов представлены два USB 3.1 Gen 2 Type-C (Thunderbolt 3), два USB 3.1 Gen 2 Type-A, HDMI, разъём для наушников и слот для карточек microSD.

ZenBook Pro 14 получил 14-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD (1920 x 1080), процессоры до Intel Core i7 восьмого поколения, графикой до NVIDIA GeForce GTX 1050, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на твердотельном накопителей с интерфейсом PCIe 3.0. Из портов представлены по одному USB 3.1 Gen 2 Type-C и USB 3.1 Gen 2 Type-A, HDMI, разъём для наушников.

Точные сроки выхода и рекомендованные цены на ноутбуки ASUS ZenBook Pro пока не объявлены.