Apple выпустила новый 30-ваттный USB-C адаптер

Apple выпустила новый 30-ваттный USB-C адаптерНа вчерашней презентации WWDC 2018 мы так и не увидели новых аппаратных новинок. Apple сконцентрировалась на анонсе исключительно программных обновлений и представила сразу четыре новых операционки.

Тем не менее в онлайн-магазине Apple появился новый аксессуар.

29-ваттный адаптер для зарядки MacBook Apple заменила на 30-ваттный. Цена новинки осталась прежней — $49 или 3 590 рублей. Внешне девайс остался без изменений.

Единственное, что смущает в новинке — время доставки. Apple обещает отправить аксессуар не раньше, чем через 2 — 3 недели. Зарядные устройства для линейки MacBook Pro на 61 и 87 Ватт остались без изменений.