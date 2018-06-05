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Apple выпустила новый 30-ваттный USB-C адаптер
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Apple выпустила новый 30-ваттный USB-C адаптер 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple выпустила новый 30-ваттный USB-C адаптерНа вчерашней презентации WWDC 2018 мы так и не увидели новых аппаратных новинок. Apple сконцентрировалась на анонсе исключительно программных обновлений и представила сразу четыре новых операционки.
Тем не менее в онлайн-магазине Apple появился новый аксессуар.
29-ваттный адаптер для зарядки MacBook Apple заменила на 30-ваттный. Цена новинки осталась прежней — $49 или 3 590 рублей. Внешне девайс остался без изменений.
Единственное, что смущает в новинке — время доставки. Apple обещает отправить аксессуар не раньше, чем через 2 — 3 недели. Зарядные устройства для линейки MacBook Pro на 61 и 87 Ватт остались без изменений.
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