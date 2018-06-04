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Жесты из iPhone X теперь появятся в iPad
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Жесты из iPhone X теперь появятся в iPad 

iPhones.ru 5 часов назад
Фото: iPhones.ru
Жесты из iPhone X теперь появятся в iPadApple всё толще намекает на грядущие безрамочные планшеты. Компания потихоньку начала приучать народ к новым жестам.
В описании iOS 12 для iPad нашёлся один интересный абзац.
Тут сказано о новых жестах для планшета. Правда, для владельцев iPhone X они далеко не новые. Вот такие фишки получит iPad:
Пункт управления переехал в правый верхний угол. Он вызывается тем же свайпом от правого угла вниз
Кстати, часы переехали в левый верхний угол. Это ли не вестник будующих горбатых экранов?
Возврат на домашний экран с помощью двух свайпов снизу — почти то же самое, что и на iPhone X  Также нас ждут новые четырёх— и пятипальцевые жесты.
Кстати, это один из немногих примеров, когда нужная и полезная функция доступна и для старых устройств. В стиле Apple было бы припасти фичу до следующих обновлений модели.
Неужели исправились?
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