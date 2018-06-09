Найден необычный способ управления iPhone

Найден способ управления iPhone с помощью глаз

Control your iPhone with your eyes. Just look at a button to select it and blink to press. Powered by ARKit 2. #ARKit #ARKit2 #WWDC #iOS pic.twitter.com/ow8TwEkC8J— Matt Moss (@thefuturematt) 7 июня 2018 г. Разработчик Мэтт Мосс нашел способ управления iPhone с помощью глаз. Короткое видео, в котором продемонстрирована новая технология, Мосс опубликовал у себя в Twitter.

“Управляйте своим iPhone глазами. Просто взгляните на кнопку для ее выбора и моргните для нажатия. Работает на ARKit 2”, — подписал видео разработчик.

Новая технология может быть полезна людям с ограниченными возможностями. Она работает через специальное приложение, которое Мосс создал после недавнего посещения всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC 2018), где была представлена бета-версия новой системы iOS 12.

В новой системе появилась функция Screen Tim, благодаря которой можно контролировать время работы с гаджетами. Apple также представила обновленную платформу для создания пространств дополненной реальности (AR).