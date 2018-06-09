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Найден необычный способ управления iPhone
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Найден способ управления iPhone с помощью глаз 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
Разработчик Мэтт Мосс нашел способ управления iPhone с помощью глаз. Короткое видео, в котором продемонстрирована новая технология, Мосс опубликовал у себя в Twitter.
“Управляйте своим iPhone глазами. Просто взгляните на кнопку для ее выбора и моргните для нажатия. Работает на ARKit 2”, — подписал видео разработчик.
Новая технология может быть полезна людям с ограниченными возможностями. Она работает через специальное приложение, которое Мосс создал после недавнего посещения всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC 2018), где была представлена бета-версия новой системы iOS 12.
В новой системе появилась функция Screen Tim, благодаря которой можно контролировать время работы с гаджетами. Apple также представила обновленную платформу для создания пространств дополненной реальности (AR).
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