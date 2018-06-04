Huawei представила смарт-часы Watch 2 с поддержкой eSIM и nanoSIM

Компания Huawei представила «умные» часы Watch 2, которые наделены технологией eSIM, позволяющей не приобретать SIM-карту для подключение к сотовым операторам, работающим с этой системой. Еще одна модификация гаджета снабжена слотом для карточки nanoSIM без поддержки мобильной связи.

Устройство получило основные характеристики своего предшественника (первая модель смарт-часов Huawei была представлена в рамках выставке мобильных устройств MWC 2017). Обе версии получили процессор Snapdragon Wear 2100, 768 Мб ОЗУ и 4 Гб флеш-памяти. OLED-дисплей защищен стеклом Gorilla Glass и обладает диагональю в 1,2 дюйма (390х390 точек). Модель получила поддержку технологии NFC для бесконтактных платежей, Beidou/GPS-приемник и адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi.

Часы способны считать шаги и расстояние, а также определять сердечный ритм и качество сна. Работают часы от аккумулятора на 420 мА/ч. Гаджет весит 57 граммов при габаритах 45х48,9х12,6 мм. Устройство защищено от попаданий влаги по стандарту IP68. В качестве платформы выступает ОС Android Wear 2.0.