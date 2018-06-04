Топ-5 смартфонов с лучшими камерами

Первую строчку рейтинга занимает китайский Huawei P20 Pro с тройной основной камерой, которая была создана совместно с легендарной немецкой компанией Leica Camera AG. Результатом тестирования качества снимков нового смартфона стала оценка в 109 баллов. По данным ресурса Fotar.ru, это наивысшая оценка в истории рейтинга.

Сами разработчики отмечают, что Huawei P20 Pro особенно хорош в условиях низкой освещенности, при масштабировании и имитации боке (от яп. бокэ — «размытость», «нечеткость» — термин, описывающий художественные достоинства части изображения, оказавшегося на фотографии не в фокусе)

Создавать фотографии профессионального качества P20 Pro помогает система искусственного интеллекта. Она руководит настройками, в том числе регулируя стабилизацию и выбор режима сцены. Благодаря 4D прогнозированию камера смартфона умеет предсказывать движение предметов и держать их в фокусе.

Вторая позиция принадлежит новинке от компании HTC. Некоторые параметры недавно представленного смартфона HTC U12+ вызвали критику специалистов, но двойную камеру с топовыми функциями обработки изображений они назвали как раз самой сильной стороной устройства. В рейтинге DxOMark флагман тайваньского производителя получил 103 балла. Эксперты отметили у HTC U12+ лучшую среди аналогичных смартфонов резкость, хороший динамический диапазон и шумоподавление, которое не ухудшает картинку. Также высокую оценку получила работа автофокуса и оптическое зуммирование (параметр камеры, позволяющий изменять масштаб, увеличивая удаленные объекты.

Третье место принадлежит еще одному «китайцу» — Huawei P20. Устройство, так же как и Huawei P20 Pro, может похвастаться «леечной» камерой и наличием искусственного интеллекта. Однако в отличие от Pro-версии в этом смартфоне используется двойной, а не тройной модуль, что несколько ограничивает возможности камеры, хотя качество снимков все равно остается на высоте, отмечают эксперты. Результат — 102 балла в рейтинге.

Анонсируя свой смартфон Samsung Galaxy S9 Plus, южнокорейская компания не скромничала, предлагая пользователям «открыть для себя камеру, которая видит мир подобно человеческому глазу». Эксперты DxOMark оказались чуть менее щедры на комплименты, хотя устройство получило достаточно высокую оценку: 99 баллов и 4-е место в рейтинге.

Основной инновацией Galaxy S9 Plus стала обновленная конструкция камеры. Впервые в S-линейке Samsung использовала сдвоенный 12-мегапиксельный модуль: стандартная камера была дополнена камерой-"телевиком", которая обеспечивает двукратный оптический зум без потери качества.

Замыкает пятерку лидеров Google Pixel 2. У этого смартфона всего один модуль камеры, но это не мешает ему снимать с эффектом боке, когда это нужно пользователю. Обычно такой трюк доступен лишь камерам с двойным сенсором: один сенсор фокусируется на объекте, а второй определяет расстояние до объекта.

Но камера в Pixel 2 работает по другой схеме. Производители ее детали не раскрывают, хотя специалисты высказывали некоторые догадки. Эксперты Galagram.com, к примеру, предполагали, что такую способность камера «гуглофона» получила благодаря огромной базе фотографий сервиса Google Photos. Проанализировав этот огромный массив данных, разработчики научили камеру понимать, что именно и с каким акцентом собирается сфотографировать пользователь.