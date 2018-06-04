Новости Android #165: Oreo для Galaxy S7, Google Pixel 3 и KirinOS

Представляем вашему вниманию 165-й выпуск нашего еженедельного проекта «Новости Android»! Сегодня мы поговорим о возможности установки Android Oreo на Samsung Galaxy S7, возможной разработке компании Huawei собственного аналога Android и многом другом. Ниже с этими же новостями вы можете ознакомиться в традиционном текстовом формате.

Российские Galaxy S7 начали обновляться до Oreo

Samsung Electronics возобновила распространение Android 8.0 Oreo для Galaxy S7 и S7 Edge в некоторых странах Европы, к числу которых принадлежит Россия . Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на пользователей, получивших доступ к долгожданному обновлению ОС.

Апдейт с номером сборки G930FXXU2ERE8 распространяется по воздуху и уже доступен для загрузки многим пользователям. В случае, если обновление по-прежнему отсутствует, рекомендуем убедиться в его наличии самостоятельно, перейдя в соответствующий раздел настроек и выполнив поиск вручную.

Android 8.0 Oreo для Galaxy S7 и S7 Edge общим размером 1,3 ГБ привносит поддержку адаптивных пиктограмм, режима «картинка в картинке», улучшенную систему уведомлений, обновляет программную оболочку Samsung Experience до версии 9.0 и устраняет разного рода баги и недоработки.

Вероятно, это последнее знаковое обновление Galaxy S7 и S7 Edge. Несмотря на отсутствие подтверждений со стороны производителя, практика показывает, что он не обновляет фирменные смартфоны дольше двух лет. А благодаря решению голландского суда у Samsung теперь есть полное право продолжать такую политику.

Как будет выглядеть безрамочный Lenovo Z5?

Корпус Lenovo Z5 (по крайней мере задняя его часть) будет чем-то напоминать смартфоны, которые Lenovo выпускала под премиальным брендом ZUK. На это указывает тизер, опубликованный генеральным директором компании Ченгом Чаном на своей странице в социальной сети Weibo.

На представленном изображении видно, что корпус будущего смартфона представляет собой бутерброд из стекла и металла. Тыльная панель Lenovo Z5 выделяется изогнутыми краями, которые выгодно подчеркивают градиентную расцветку корпуса, меняющую цвета в зависимости от угла наклона.

Согласно информации, подтвержденной официальными лицами Lenovo, презентация смартфона состоится 5 июня. Сама новинка будет выделяться на фоне конкурентов безрамочным дисплеем, занимающим более 95% площади фронтальной панели, а также рекордными 4 ТБ встроенного хранилища.

Генеральный директор компании возлагает на предстоящий аппарат большие надежды, рассчитывая, что его релиз перевернет индустрию. По его словам, при проектировании Lenovo Z5 были применены наработки, описанные в 18 патентах, что не оставляет сомнений в технологическом совершенстве модели.

Google задумала убить пароли с помощью обновленного браузера Chrome

Google намерена сделать интернет безопаснее, убедив пользователей отказаться от примитивных паролей в пользу более надежных способов идентификации. Серьезным шагом на пути к светлому будущему стал обновленный браузер Chrome 67 с поддержкой веб-протокола WebAuthn.

Благодаря поддержке WebAuthn пользователи смогут проходить идентификацию в браузере с помощью внешних инструментов установления личности вроде биометрических сканеров, которые все чаще встречаются не только в смартфонах, но и лэптопах, а также немногим менее распространенных USB-ключей.

Безусловно, факт того, что обновленный Chrome получил поддержку WebAuthn, совершенно не означает, что отныне вы сможете проходить авторизацию на веб-сайтах, просто отсканировав отпечаток своего пальца. Прежде чем это станет возможным, владельцу ресурса предстоит провести работы по оптимизации нового стандарта.

Кроме протокола WebAuthn, в обновленном Chrome были исправлены 34 уязвимости, нарушающих безопасность пользовательских данных, а также появилась поддержка технологий дополненной и виртуальной реальностей. Благодаря этому на свет могут появиться AR— и VR-совместимые игры и приложения.

Google Pixel 3 XL на новых рендерах

Ранее мы опубликовали «живые» фото Google Pixel 3 и 3 XL. Многие до сих пор находятся в полном негодовании от увиденного. И не скроем, нам самим было немного жутко, однако сейчас, по мере появления любительских рендеров, удивление проходит, ведь на рендерах аппараты выглядят гораздо приятнее.

На этих рендерах Pixel 3 XL выглядит достойно. Да, вырез сверху все еще слишком большой, но стоит понимать, что компания использует фронтальные стереодинамики, для верхнего динамика необходим усилитель, который и занимает так много места.

Обычный Pixel 3, если основываться на более ранних рендерах, выглядит довольно привлекательно и, возможно, будет являтсья оптимальным выбором в том случае, если его стоимость составит порядка 500 долларов. Однако, зная ценовую политику Google, рассчитывать на подобное не стоит. Скорее всего, стоимость Pixel 3 будет находиться на отметке в 750-800 долларов, тогда как за большой Pixel 3 XL будут просить порядка 1000 долларов.

Но не исключено, что Google придет в себя и вспомнит свою ценовую политику по отношению к Nexus 4 и Nexus 5. По слухам, Pixel 3 и 3 XL должны работать на процессоре Snapdragon 845 и получат 6 ГБ оперативной памяти, а производством дисплея для Pixel 3 XL якобы займется компания LG.

Huawei возможно разрабатывает собственный аналог Android

Прорывная разработка, к релизу которой готовится Huawei, может оказаться фирменной операционной системой компании. Об этом пишет GizChina со ссылкой на изображения, косвенно подтверждающие факт скорой презентации новой мобильной платформы от Huawei.

Операционная система, которую Huawei, предположительно, представит уже в июне, получит название KirinOS — в честь процессоров, лежащих в основе фирменных смартфонов производителя. Считается, что программная платформа, о которой идет речь, будет построена на базе Linux и по мере развития сможет стать полноценной заменой Android.

Необходимость запуска собственной операционной системы в Huawei почувствовали задолго до слухов о возможном изгнании с рынка Соединенных Штатов и наложении санкций, запрещающих компании использование ОС Android. Несмотря на это, представители бренда намеренно дезинформировали общественность, заявив, что не готовы к релизу фирменной мобильной платформы.

Ранее в Huawei объявили, что планируют представить «страшно прорывную» технологию, которая навсегда изменит рынок смартфонов. Согласно инсайдерской информации, новейшая разработка имеет программную природу и обеспечивает совместимым устройствам повышенную производительность.

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