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ASUS представила новые ноутбуки VivoBook
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ASUS представила новые ноутбуки VivoBook 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания ASUS представила новое поколение ноутбуков VivoBook, относящихся к среднему уровню. В линейку вошли модели VivoBook S15, S14 и S13, а также перевёртыш VivoBook Flip 14.
Ноутбуки VivoBook S позиционируются как модели для молодёжи. Они выпускаются в весёленькой расцветке, включая зелёный. Производитель также обращает особое внимание на уменьшенные рамки вокруг дисплея. Так, у VivoBook S15 экран занимает 86% крышки, VivoBook S14 — 84%, а у VivoBook S13 — 89%. Также они довольно тонки и легки — при толщине 18 мм вес составляет 1,8, 1,4 и 1,2 кг, соотвественно.
Ноутбуки VivoBook S оснащаются процессорами Intel Core восьмого поколения, вплоть до i7, до 16 ГБ оперативной памяти и графикой NVIDIA GeForce MX150, опционально, до 512 ГБ на SSD и 2 ТБ на винчестере. ASUS обещает для них «полный день» автономной работы, есть сканер отпечатков пальцев.
14-дюймовый перевёртыш VivoBook Flip 14 также получил процессор Intel Core i7 восьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Он весит 1,5 кг. В тачпад встроен сканер отпечатков пальцев.
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