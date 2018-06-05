ASUS показала ноутбук с двумя тачскринами и без клавиатуры

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания ASUS представила прототип концептуального ноутбука с двумя экранами, одни из которых заменяет традиционную клавиатуру. Он получил название Project Precog.

Прототип может работать в нескольких режимах, как ноутбуки линейки Yoga от Lenovo, включая традиционный, планшет и тент, а также режим, в котором оба экрана разворачиваются в вертикальном режиме и могут использоваться как два монитора. Причём он угадывает, в каком режиме его собираются использовать и выводит на второй экран клавиатуру/тачпад, когда нужно. Это реализовано с помощью системы на базе искусственного интеллекта.

Также искусственный интеллект помогает оптимизировать заряд аккумулятора, в зависимости от времени дня. Ноутбук отслеживает положение рук пользователя с помощью Intel Movidius, ускорителя для алгоритмов компьютерного зрения. Он поддерживает голосовые помощники Windows Cortana и Amazon Alexa.

ASUS утверждает, что Project Precog представляет собой нечто больше, чем просто концепт. Такое устройство планируется выпустить в 2019 году.