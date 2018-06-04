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Тест и обзор беспроводной зарядки RAVPower RP-PC066
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Тест и обзор беспроводной зарядки RAVPower RP-PC066 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Итоги тестирования
Qi-зарядное устройство RAVPower RP-PC066 понравилось нам своим солидным оснащением и простотой эксплуатации. Оно быстро и без проводов заряжает не только iPhone, но и Android-смартфоны, а в комплект поставки входит еще и блок питания быстрой зарядки Quickcharge. Единственное разочарование, которое поджидало нас среди параметров гаджета — довольно высокий уровень энергопотребления. Преимущества быстрая зарядка Android-смартфонов блок питания и электрический кабель входят в комплект поставки светодиодный индикатор статуса Недостатки высокий уровень энергопотребления RAVPower: тест лучшего из Qi-зарядных устройств
RAVPower RP-PC066 стало лучшим из протестированных нами зарядных устройств: во время испытаний оно зарядило Samsung Galaxy S8 Plus за 3 часа 13 минут. Продолжительность процесса зарядки iPhone 8 Plus и iPhone X по итогам теста составила чуть меньше 4 часов. И тот, и другой показатели являются хотя и не самыми быстрыми, но все еще очень хорошими.
В зачетной дисциплине «Оснащение» зарядное устройство RAVPower получило рекордную оценку: производитель включил в комплект поставки все необходимые кабели, а также блок питания. Кроме того, со своими 85 граммами веса устройство достаточное легкое, так что вы запросто сможете брать его с собой. Очень практичным дополнением является светодиодный индикатор статуса: он проинформирует вас о том, продолжается ли процесс зарядки смартфона в данный момент.
Удивительным для нас по итогам тестирования оказался лишь высокий уровень энергопотребления. У других зарядных устройств показатели лучше, но и сам процесс зарядки занимает у них больше времени.
Цена модели: около 1 900 рублей.
Альтернатива: Nanami Fast Wireless Charger
Второе номер в нашем рейтинге Qi-зарядных устройств занимает быстрая зарядка от Nanami — Fast Wireless Charger (M220-CT-YS-DE). По сравнению с лидером рейтинга мы смогли зафиксировать существенно более быструю скорость зарядки только у Android-смартфона (Samsung Galaxy S8+). Победу эта модель упустила только потому, что производитель не включил в комплект поставки блок питания. Если вы пользуетесь Android-смартфоном, обязательно рассмотрите эту альтернативу.
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