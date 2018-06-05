ASUS представила гигантский игровой монитор с соотношением 32:9

Компания ASUS презентовала гигантский монитор для геймеров, который позволит целиком погрузиться в игровой процесс и позабыть о существовании реальности. Модель VG49V получила изогнутую VA-панель диагональю 49 дюймов с соотношением сторон 32:9 и разрешением DFHD 3840×1080 пикселей. Радиус кривизны панели составляет 1800 мм. Частоты обновления картинки — от 48 до 144 Гц.

Время реакции составляет всего 1 мс. Производитель отметил поддержку технологии Adaptive-Sync и «сверхмалое» размытие динамичных изображений. Для подключения источников сигнала предусмотрены два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2. Также имеются встроенные стереодинамики мощностью по 5 Вт. Есть возможность использования функции Picture-by-Picture, которая позволяет превратить монитор в два обычных экрана разрешением Full HD.

Источник: ASUS

Фото: ASUS Опрос: Как вы относитесь к изогнутым мониторам? Хорошо Плохо Мне все равно Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Новый геймерский монитор от Asus выдает кадровую частоту в 240 Гц AOC выпустила недорогой игровой монитор G2590FX