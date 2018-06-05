Ещё
ASUS представила гигантский игровой монитор с соотношением 32:9
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Донбассе погиб брат Гонгадзе
В Донбассе погиб брат Гонгадзе

ASUS представила гигантский игровой монитор с соотношением 32:9 

Chip.ru 6 часов назад
Фото: Chip.ru
Компания ASUS презентовала гигантский монитор для геймеров, который позволит целиком погрузиться в игровой процесс и позабыть о существовании реальности. Модель VG49V получила изогнутую VA-панель диагональю 49 дюймов с соотношением сторон 32:9 и разрешением DFHD 3840×1080 пикселей. Радиус кривизны панели составляет 1800 мм. Частоты обновления картинки — от 48 до 144 Гц.
Время реакции составляет всего 1 мс. Производитель отметил поддержку технологии Adaptive-Sync и «сверхмалое» размытие динамичных изображений. Для подключения источников сигнала предусмотрены два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2. Также имеются встроенные стереодинамики мощностью по 5 Вт. Есть возможность использования функции Picture-by-Picture, которая позволяет превратить монитор в два обычных экрана разрешением Full HD.
Источник: ASUS
Фото: ASUS Опрос: Как вы относитесь к изогнутым мониторам? Хорошо Плохо Мне все равно Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Новый геймерский монитор от Asus выдает кадровую частоту в 240 Гц  AOC выпустила недорогой игровой монитор G2590FX
Chip.ru: последние новости
В рейтинге самых мощных Android-смартфонов сменились лидеры Тест и обзор Huawei P20: как iPhone X, только на Android Xiaomi Air 12: клон MacBook — недорого
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки получили право блокировать карты россиян138
Украинский режиссёр покончил с собой59
Путин осадил журналиста по-немецки175
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза502
Казахстан останется без российского бензина39
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение