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Три, а не два смартфона уже в июне будут совсем без рамок?
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Три, а не два смартфона уже в июне будут совсем без рамок? 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Чем порадует ценителей цифровых устройств первый летний месяц 2018 года? Полноэкранный дизайн — самый заметный тренд современного рынка смартфонов. И уже в самое ближайшее время аудитории будут показаны новинки, экраны которых занимают всю (или почти всю?) поверхность их передних панелей. В Интернете впервые появилась информация о еще одной модели такого умного телефона.
Информация еще об одной версии предстоящего к выпуску смартфона vivo NEX появилась в Сети. Ранее в Geekbench уже проявляла себя версия vivo NEX S на базе чипсета Snapdragon 710, которая уже сертифицирована. Новое сообщение на основе информации о сертификации китайской 3C указывает на еще одну модель устройства — NEX A. Более подробно новое сообщение было рассмотрено Ро (Ro) на страницах ресурса gsmarena.com со ссылкой на dealntech.com.
К сожалению, листинг не раскрывает какие-либо подробности, касающиеся предстоящих к выпуску мобильных устройств, кроме того, что ими поддерживается быстрая зарядка, осуществляемая через порт USB-C — 5 вольт/2 ампера, 9 вольт/2 ампера, а также 10 вольт/2,25 ампера. На сегодняшний день можно предположить, что NEX A является версией новинки, предназначенной для рынка Китая.
В преддверии близкого анонса инновационных смартфонов считается, что топовая модель будет оснащена впечатляющей перископической селфи-камерой и производительным чипсетом Snapdragon 845. Объем оперативной памяти этой версии смартфона составит 8 гигабайт, а емкость ее встроенного накопителя — 256 гигабайт. Не исключается, что цена новинки составит более 1000 долларов США. Версия vivo NEX на базе чипсета Snapdragon 710, укомплектованная 6-гигабайтным ОЗУ и 128-гигабайтным встроенным накопителем, а также менее инновационной селфи-камерой, будет стоить, как предполагается на сегодняшний день, менее 800 долларов США.
Как уже известно, новые смартфоны будут представлены широкой публике в Шанхае 12 июня 2018 года и пользователям, чтобы узнать особенности их дизайна и технические характеристики, остается только ждать официального анонса.
В Telegram-чате читатели могут обсудить те особенности vivo NEX, которые предположительно известны о них на сегодняшний день.
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