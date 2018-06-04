В Москве покажут наушники Sennheiser HE1 за 3,5 млн рублей

Компания Sennheiser проведёт презентацию дизайнерских премиальных наушников HE1. Как сообщается, наушники получили фирменный усилитель с корпусом из каррарского мрамора и ручками управления из латуни. И это, на минуточку, самые дорогие наушники в мире. Их цена $55000 (почти 3,5 млн рублей).

Устройство действительно относится к «высшей лиге» звука. Наушники поддерживают частотный диапазон 8-100000 Гц, коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, 1 Вт RMS) составляет всего лишь 0,01%. Они имеют закрытую конструкцию и проводное подключение с 8-жильным кабелем из бескислородной меди с серебряным покрытием и надёжной изоляцией.

Под стать наушникам и усилитель, который получил автономный тракт воспроизведения звука. Он включает в себя ЦАП, ламповый предусилитель, транзисторный усилитель и сами наушники. Система поддерживает все актуальные цифровые (USB, оптический коаксиальный) и аналоговые выходы (XLR, RCA). Есть поддержка звука высокого разрешения (PCM до 32 бит / 384 кГц, DSD до 5,6 МГц).