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В Москве покажут наушники Sennheiser HE1 за 3,5 млн рублей
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В Москве покажут наушники Sennheiser HE1 за 3,5 млн рублей 

Игромания.ру 4 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания Sennheiser проведёт презентацию дизайнерских премиальных наушников HE1. Как сообщается, наушники получили фирменный усилитель с корпусом из каррарского мрамора и ручками управления из латуни. И это, на минуточку, самые дорогие наушники в мире. Их цена $55000 (почти 3,5 млн рублей).
Устройство действительно относится к «высшей лиге» звука. Наушники поддерживают частотный диапазон 8-100000 Гц, коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, 1 Вт RMS) составляет всего лишь 0,01%. Они имеют закрытую конструкцию и проводное подключение с 8-жильным кабелем из бескислородной меди с серебряным покрытием и надёжной изоляцией.
Под стать наушникам и усилитель, который получил автономный тракт воспроизведения звука. Он включает в себя ЦАП, ламповый предусилитель, транзисторный усилитель и сами наушники. Система поддерживает все актуальные цифровые (USB, оптический коаксиальный) и аналоговые выходы (XLR, RCA). Есть поддержка звука высокого разрешения (PCM до 32 бит / 384 кГц, DSD до 5,6 МГц).
Событие пройдёт 6 июня в 18.30 в Москве на Большой Ордынке 13/9. Регистрация участников доступна по ссылке.
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