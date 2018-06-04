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Рекордно безрамочный смартфон Lenovo показался на рендерах
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Рекордно безрамочный смартфон Lenovo показался на рендерах 

Ferra.ru 4 часа назад
Чанг Чэн (Chang Cheng), вице-президент Lenovo, продолжает свою PR-кампанию в отношении готовящегося к выпуску флагманского смартфона Lenovo Z5. На этот раз, он опубликовал новый пресс-рендер смартфона через свой официальный аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter.
Рендер показывает боковую грань смартфона и подтверждает корпус с металлической рамкой и стеклянными панелями. Также, можно предположить наличие двойной камеры с вертикальной организацией.
Также в сети появился более подробный постер, на котором смартфон показан «в полный рост». На этом постере можно разглядеть, что фронтальная камера и сопутствующие сенсоры расположатся на нижней рамке под дисплеем.
Ранее топ-менеджер уже делился подробностями о грядущей новинке. Была показана на рендере часть задней панели, при этом изогнутое стекло выполнено в градиентном решении, сходным с расцветками флагманской серии Huawei P20. Одно из таких цветовых решений получило название Aurora, представляющие собой переход от фиолетового к зелёному.
По словам Чанг Чэна, флагманский смартфон под названием Lenovo Z5 станет обладателем монструозного накопителя на 4 ТБ. Он подчеркнул, что такого объёма достаточно, чтобы хранить до миллиона фотографий, 2 тысячи HD-фильмов и 150 тысяч записей музыки без потери качества.
Ещё раньше Чанг Чэн намекнул на рекордно безрамочный смартфон — с дисплеем, занимающим более 95% площади передней панели, с практически отсутствующими рамками сверху и снизу. Также о смартфоне сообщалось, что он способен проработать 45 дней в режиме ожидания.
Официальный анонс Lenovo Z5 ожидается на мероприятии, которое состоится 5 июня 2018 года.
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