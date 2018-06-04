Раскрыты подробности о прорывной технологии от Huawei

Huawei работает над собственной файловой системой для смартфонов, пишет GizChina со ссылкой на инженера компании Гао Сяна, опубликовавшего часть кода будущей разработки. Она может лечь в основу операционной системы Kirin OS, к релизу которой готовятся в компании.

Судя по содержанию публикации, файловая система все еще находится на ранней стадии разработки, а значит, вряд ли станет доступна широкой аудитории в ближайшее время. Несмотря на это, уже сейчас она имеет явное преимущество перед EXT4, обеспечивая аппаратной платформе Kirin 970 ощутимый прирост быстродействия.

Kirin OS — собственная операционная система Huawei

По словам Ю Чэндуна, главы потребительского сектора Huawei, компания готовится представить невероятно прорывную разработку, которая изменит рынок смартфонов. Отраслевые источники заявили, что ей является собственная ОС от Huawei, которая позволит значительно повысить скорость работы даже бюджетных смартфонов.

Вопрос о необходимости перевода смартфонов Huawei на фирменную операционную систему стал этой весной, когда правительство США запретило госорганам закупать у вендора коммуникационное оборудование и пригрозило более строгими санкциями. В их числе — вето на сотрудничество с местными корпорациями, в том числе Google

Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.