Как работает iPhone 5s на iOS 12. Правда стало лучше?

Правда стало лучше?Многие пользователи ждали, что компания Apple сосредоточится на стабильности, улучшении производительности и устранении ошибок в iOS 12.

Вчера презентации на WWDC вице-президент по программному обеспечению Крейг Федериги громко заявил, что компания буквально удваивает производительность в iOS 12.

Крейг отметил, что поддержку iOS 12 получит вся нынешняя линейка устройств Apple, включая iPhone 5s.

Мы попробовали разобраться, действительно ли он сможет адекватно работать на последней версии iOS?

Тест на скорость работы

Для начала провели сравнительный тест. Мы взяли iPhone 5s и iPhone 8 Plus и поочерёдно открывали на смартфонах список из 14 различных приложений: Календарь, Часы, Shazam, Gismeteo, Фото, Instagram, Safari, Youtube, Twitter, Навигатор, VK, Камера, Музыка, Аftelight.

Сначала все приложения запускались при старте, а затем из оперативной памяти смартфонов. В видео можно оценить скорость реакции некоторых популярных приложений.

Первый раунд iPhone 5s закончил за 1 минуты 16 секунд, во время повторного открытия запущенных приложений смартфону потребовалось 1 минута 5 секунд. Увы, но в оперативной памяти iPhone 5s ничего не держит.

На «холодный» запуск приложений iPhone 8 Plus потребовалось 45 секунд, повторно с задачей он справился за 31 секунду. Монстр!

Результаты:

Разница серьезная, но, стоит отметить, iPhone 5s был анонсирован почти 5 (!) лет назад.

Cерьезных подлагиваний и глюков, характерных для первых бета-версий новых версий iOS в смартфоне не замечено.

Общие впечатления

Смартфон перестал заикаться там, где раньше у него были постоянные проблемы. Например, открытие фотокамеры происходит в адекватные 2-3 секунды максимум.

Отзывчивость и скорость работы увеличились. Дерганной анимации нет, все работает достаточно плавно. Для большего комфорта советую отключить лишнюю анимацию. Переходим в Настройки — Основные — Универсальный доступ, и включаем опцию Уменьшение движения.

Батарея уверенно держит заряд! Несмотря на скромный аккумулятор, мгновенной разрядки в ноль даже на бета-версии не происходит. За 4 часа умеренной работы на смартфоне, батарея разрядилась на 30 процентов.

В AnTuTu новая цифра. В синтетическом тесте смартфон iPhone 5s на бета-версии iOS 12 получил 64968 баллов, это почти на 3 тысячи больше, чем результаты тестов на предыдущих версиях iOS.

Впечатляющий результат программистов из Купертино . «Айфон-5с», как минимум, в ближайший год будет достаточно адекватно работать с новейшей iOS 12. Можно ли покупать старичка в 2018 году? С таким ускорением операционной системы — да.

Cтарые смартфоны Apple, не такие старые и получили новую жизнь. Браво, Apple!