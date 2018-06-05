Как откатиться с iOS 12 на iOS 11

Как откатиться с iOS 12 на iOS 11Уже успели опробовать iOS 12, но она не понравилась или просто решили немного подождать более стабильной версии? Вы все ещё можете откатиться на iOS 11.4.

Что нужно знать перед откатом

Вначале обязательно нужно сделать бэкап операционной системы. Мало ли, iOS 12 встанет криво или ваш гаджет превратится в кирпич.

Через iCloud

Это самый простой способ сохранить все важные данные с вашего устройства.

Шаг 1. Открываем Настройки, переходим в меню Apple ID (в самом верху с вашим аватаром).

Шаг 2. Открываем iCloud —> Резервная копия. Над этим меню перечислено все, что сохраняется в облаке.

Шаг 3. Включаем тумблер резервной копии iCloud и ждём, пока не создастся копия.

Через iTunes

Шаг 1. Подключаем iPhone или iPad к компьютеру по проводу.

Шаг 2. Щелкаем по иконке устройство в приложении iTunes.

Шаг 3. Выбираем Этот компьютер.

Шаг 4. Нажимаем Создать копию сейчас.

Далее остаётся только ждать, пока не будет создана резервная копия.

Как откатиться на iOS 11. Чистая установка

Для начала вам потребуется файл прошивки iOS 11.4. Вот полный список:

iPhone

— iPhone X — iPhone 8, iPhone 7 — iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus

— iPhone SE, iPhone 5s — iPhone 6s, iPhone 6 — iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus

iPad

— iPad Pro 10,5 дюйма, iPad Pro 12,9 дюйма (2-го поколения)

— iPad 6, iPad 5 — iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air 2 — iPad Pro 9,7 дюйма

— iPad Pro 12,9 дюйма

— iPad Air, iPad mini 2 iPod

— iPod touch (6-го поколения)

Перед началом процедуры отключите функцию Найти iPhone. Иначе iTunes откажется выполнять процедуру отката.

Шаг 1. Подключите гаджет к компьютеру или Mac.

Шаг 2. Выберите в iTunes своё устройство.

Шаг 3. На вкладке Обзор зажмите клавишу OPTION (Shift для Windows) и тапните по пункту Восстановить iPhone.

Шаг 4. Выберите только что загруженный файл прошивки.

Шаг 5. Нажмите Восстановить.

Шаг 6. Теперь повторной настройке смартфона можно выбрать восстановление из резервной копии.

Важно: устройство нельзя будет восстановить из резервной копии, созданной на iOS 12.

Во время установки ни в коем случае не отключайте iOS-устройство от компьютера. Среднее время восстановления — 15-20 минут.