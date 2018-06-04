Микро-компьютер габаритами всего 12х12 см почти в 2 раза мощнее MacBook Pro 13

На краудфандинговой платформе Kickstarter с большим успехом проходят сборы на миниатюрный компьютер UDOO BOLT. На данный момент авторы проекта смогли собрать уже в 3 раза больше первоначальной цели в $100 000. Новинка представлена в двух версиях — Bolt V3 и Bolt V8, различающихся процессорами.

Первый получил двухъядерный AMD Ryzen Embedded V1202B тактовой частотой 2,3-3,2 ГГц, второй — четырехъядерный Ryzen Embedded V1605B частотой 2-3,6 ГГц. По словам авторов проекта, их микро-компьютер габаритами всего 12х12 см почти в 2 раза мощнее MacBook Pro 13 с процессором Intel i5 и в 3 раза мощнее Mac Mini. В теории новинка должна «тянуть» даже современные, требовательные к железу игры. Помимо процессора на плате имеется 2 слота для оперативной памяти, 32 ГБ флэш-памяти формата eMMC, 2 слота для SSD формата M.2, порты SATA III, RJ45, USB 3.0 (x2), USB-C (x2), HDMI 2.0 (x2) и ИК-порт. Младшую версию UDOO BOLT на данный момент можно приобрести за $230, старшую — за $280.

Источник: Kickstarter

Фото: Kickstarter Опрос: Вы когда-нибудь работали с мини-ПК? Да, понравилось Да, не понравилось Не работал Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: История компьютера: от калькулятора до кубитов

Quiet PC представила бесшумный компьютер Nofan A895